Lula adia viagem à China para domingo por pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou um dia, para domingo (26), o início da sua visita de Estado à China devido a sintomas de "pneumonia leve", informou nesta sexta-feira (24) a assessoria de imprensa da Presidência da República.

"O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no (Palácio da) Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", informou a assessoria em nota.

O presidente de 77 anos estava programado para embarcar no sábado para Pequim, em uma visita focada em intensificar os diálogos com seu principal parceiro comercial e apresentar ao homólogo chinês, Xi Jinping, a proposta de promover uma paz negociada entre Rússia e Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula planeja viajar ao gigante asiático no domingo, em seu terceiro mês de mandato e depois de já ter visitado outras capitais prioritárias para o Brasil, como Buenos Aires e Washington.

A agenda do presidente para esta sexta-feira incluía dois encontros com ministros, que foram cancelados, confirmou a assessoria de comunicação presidencial à AFP.

msi/app/aa/yr

Tags