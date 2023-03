Justiça israelense adverte Netanyahu sobre envolvimento em reforma judicial

A Justiça israelense qualificou nesta sexta-feira (24) como "ilegal" a intervenção pública, no dia anterior, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, julgado por corrupção em vários casos, no polêmico projeto de reforma judicial que divide o país.

"Sua declaração de ontem (quinta-feira) e qualquer intervenção de sua parte no processo (de adoção da reforma) é ilegal", disse o assessor jurídico do governo, Gali Baharav-Miara, em carta a Netanyahu publicada pelo Ministério da Justiça.

Na noite de ontem, Netanyahu prometeu "pôr fim à divisão entre o povo", após quase três meses de protestos em massa contra o projeto de lei de reforma da Justiça, que está sendo analisado no Parlamento.

A reforma busca aumentar o poder dos parlamentares sobre os magistrados. Segundo seus detratores, põe em risco o caráter democrático do Estado.

Netanyahu, que até agora manteve um perfil discreto sobre esta questão, anunciou que iria levar a reforma adiante, mas que faria todo o possível para "chegar a uma solução" aceitável tanto para os defensores quanto para os críticos do projeto.

"Deve evitar qualquer envolvimento em mudanças no sistema judicial e, especialmente, no processo de nomeação de juízes, pois isso o coloca em uma situação de conflito de interesses", advertiu Baharav-Miara.

Em maio de 2020, o Supremo Tribunal decidiu que um primeiro-ministro indiciado não tinha o direito de atuar em uma área onde poderia haver conflito de interesses.

O comunicado do Ministério da Justiça lembra que Baharav-Miara já havia escrito para Netanyahu em fevereiro para alertá-lo, nos termos desta decisão, sobre qualquer envolvimento no processo de reforma do sistema judicial.

