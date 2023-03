Herói de 'Hotel Ruanda' será libertado da prisão

Paul Rusesabagina, que inspirou o filme "Hotel Ruanda", será libertado após ter sua pena de 25 anos de prisão reduzida, anunciou o governo ruandês nesta sexta-feira (24).

Rusesabagina é um feroz crítico do governo de Paul Kagame e, no ano passado, os Estados Unidos manifestaram "a falta de garantias de um julgamento justo" do processo contra ele.

A condenação de Rusesabagina, que data de setembro de 2021, "foi comutada por ordem presidencial", disse à AFP a porta-voz do governo, Yolande Makolo.

Também foram comutadas as penas de outras 18 pessoas condenadas por acusações de "terrorismo", afirmou Makolo, que destacou o papel dos Estados Unidos e do Catar na resolução do caso.

Segundo uma fonte do governo, que falou com a AFP sob condição de anonimato, a expectativa é que Rusesabagina e outros prisioneiros sejam soltos no sábado.

O governo do Catar informou que Rusesabagina viajará para Doha com destino aos Estados Unidos, onde tem uma permissão de residência permanente.

Rusesabagina, que agora tem 68 anos, foi preso depois de um processo que seus partidários criticaram como uma "farsa" e disseram que o julgamento estava repleto de irregularidades.

Sua família alertou há tempos que a saúde de Rusesabagina estava se deteriorando e afirmava que temia que ele pudesse morrer na prisão.

"Ficamos felizes com a notícia de sua libertação. A família espera poder se reunir com ele logo", declararam em um comunicado pessoas próximas.

Atribui-se a Rusesabagina - que foi gerente de um hotel na capital Kigali - ter ajudado 1.200 pessoas a escaparem durante o genocídio de Ruanda, em 1994.

Durante o massacre, cerca de 800 mil pessoas morreram, a maioria delas tutsis, mas também hutus moderados. Sua história inspirou o filme "Hotel Ruanda", indicado ao Oscar em 2005, o que lhe deu muita notoriedade.

Rusesabagina foi acusado de apoiar a Frente de Libertação Nacional (FLN), um grupo insurgente que é responsabilizado por ataques em Ruanda em 2018 e 2019.

Ele nega qualquer envolvimento nos ataques, mas é um dos fundadores do Movimento Ruandês pela Mudança Democrática (MRCD), um grupo de oposição do qual a FLN é considerada seu braço armado.

