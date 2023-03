França estreia nas eliminatórias da Euro com goleada (4-0) sobre a Holanda

Com dois do capitão Kylian Mbappé, a França goleou a Holanda por 4 a 0 nesta sexta-feira, em Paris, na estreia das eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Antoine Griezmann (2'), Dayot Upamecano (8') e Mbappé (21' e 88') marcaram os gols dos 'Bleus', que assumem a liderança do Grupo B à frente no saldo de gols da Grécia, que venceu Gibraltar por 3 a 0. A Irlanda não entrou em campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A festa foi perfeita no Stade de France. Começou com uma homenagem aos campeões mundiais em 2018 Blaise Matuidi, Hugo Lloris, Raphaël Varane e Steve Mandanda, os três últimos aposentados da seleção após a Copa do Mundo de 2022.

Herdeiro da braçadeira que Lloris usou por mais de uma década, Mbappé estreou como capitão dando uma assistência para Griezmann abrir o placar e marcar seu 43º gol pela seleção francesa, dando fim a uma série de 16 jogos sem balançar as redes.

O atacante do Atlético de Madrid também participou do segundo gol dos 'Bleus' levantando a bola na área em cobrança de falta que o goleiro Jasper Cillessen rebateu nos pés de Upamecano.

Com a defesa holandesa atordoada, a França fez o terceiro com Mbappé recebendo ótimo passe de Aurelien Tchouaméni que Randal Kolo Muani deixou passar para deixar o atacante do PSG cara a cara com Cillessen.

Com o jogo praticamente definido e 70 minutos para jogar, o novo objetivo da 'Laranja Mecânica' passou a ser não sair da capital francesa goleada na estreia do técnico Ronald Koeman.

Conforme os minutos iam passando, a Holanda foi melhorando na partida e começou a criar chances para diminuir.

No segundo tempo, Memphis cobrou falta venenosa e o goleiro Mike Maignan fez boa defesa (57').

Sem ser tão intenso quanto na primeira etapa, o time francês respondeu com um chute de primeira de Kolo Muani (59') e outro de Mbappé que parou em Cillessen (78').

Mas o capitão queria mais um e voltou a balançar a rede mostrando sangue frio, balançando na frente de dois marcadores e batendo cruzado no canto direito.

Já nos acréscimos, o juiz marcou pênalti para a Holanda por um toque de mão de Upamecano dentro da área.

Depay foi para a cobrança e bateu no meio do gol para a defesa de Maignan. A bola ainda voltou para o atacante holandês, que bateu fraco no rebote e o goleiro francês ficou com ela (90'+5).

ama-jta/pm/dr/cb

Tags