É preciso mudar 'rumo' da gestão da água (secretário-geral da ONU)

A humanidade depende de "um novo rumo" na gestão e na conservação da água, alertou, nesta sexta-feira (24), o secretário-geral da ONU, António Guterres, no encerramento da Conferência sobre a Água.

Diante do risco iminente de uma crise hídrica mundial, "todas as esperanças do futuro da humanidade dependem (...) de que se trace um novo rumo, baseado na ciência para dar vida à agenda de ação pela água", afirmou Guterres nesta conferência, a primeira em quase meio século dedicada à água, convocada por Países Baixos e Tadjiquistão.

