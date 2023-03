Diretora de escola é forçada a pedir demissão por mostrar David de Michelangelo

A diretora de uma escola na Flórida, Estados Unidos, foi forçada a se demitir após apresentar imagens da obra “David” de Michelangelo aos estudantes da sexta série. Os pais das crianças criticaram a falta de notificação sobre o conteúdo da estátua.

A representação renascentista da cena bíblica entre Davi e Golias, mostrando o herói momentos antes do combate, foi caracterizada como “pornográfica” por um dos tutores, de acordo com informações do jornal Tallahassee Democrat.

O ultimato de Barney Bishop III, presidente do conselho escolar e lobista, impulsionou a demissão da profissional. Segundo afirmou ao The Washington Post, Bishop recebeu reclamações de três pais sobre o teor “controverso” da figura.

A instituição, chamada de Tallahassee Classical School, é afiliada ao Hillsdale College e segue um currículo conservador e de teor cristão. O estudo de obras clássicas, como “Davi” de Michelangelo, faz parte de seu ensino.

“David” de Michelangelo: reação da ex-diretora

A ex-diretora, Hope Carrasquilla, admitiu que o protocolo seguido pela escola incluía o envio de cartas aos pais antes que seus filhos pudessem ver as obras de arte clássicas. Contudo, “uma série de falhas na comunicação” impediu que isso acontecesse.

Ao The Huffington Post, Carrasquilla, que passou menos de um ano no cargo, acrescentou que um dos pais “sentiu que sua criança não deveria estar vendo essas peças.”

A reação converge com as ações do governador da Flórida, o Republicano Ron De Santis, que declarou interesse em alterar radicalmente o sistema educacional do estado, inclusive o ensino superior.

Em 2022, De Santis aprovou a Lei dos Direitos dos Pais na Educação (“Parental Rights in Education Act”, em inglês), proibindo discussões sobre orientação e identidade sexual nas aulas. Em caso de violação, os tutores podem processar os seus distritos.

