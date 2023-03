Comunicado do Business Wire :KEO World

A KEO World (KEO) e a Ingram Micro anunciaram hoje uma parceria para impulsionar o crescimento dos negócios no setor de tecnologia, ao oferecer aos clientes da Ingram Micro uma solução financeira digital flexível para compra de inventários.

A Ingram Micro, um dos maiores atacadistas de produtos e serviços de tecnologia do mundo, possui uma extensa base de clientes que está buscando financiamento para acelerar seu crescimento. Para satisfazer as necessidades de financiamento de seus clientes, a Ingram Mirco fez parceria com a KEO para oferecer a Workeo, uma solução de crédito rotativo totalmente digital que permite que as empresas adquiram inventários recorrentes importantes com termos de financiamento estendidos. Esta solução é essencial para o crescimento sustentável dos negócios e permite que os clientes da Ingram Micro aumentem seu poder de compra e otimizem seu capital de giro.

A KEO tem orgulho de se tornar uma das parcerias bancárias não tradicionais da Ingram Micro. Esta parceria demonstra o compromisso da Ingram Micro em oferecer soluções de financiamento eficazes a seus clientes e continuar sendo uma líder de mercado bem-sucedida.

"Estamos empolgados em dar as boas-vindas à Ingram Micro à nossa lista de parcerias e trabalhar em conjunto para impulsionar o crescimento econômico no México. Com a Workeo, esperamos ajudar nossos clientes a manter os recursos fluindo e alcançar o sucesso a longo prazo", disse Hernán López Varela, Diretor de Operações da KEO.

A parceria entre a KEO e a Ingram Micro proporciona uma solução de financiamento de estoque exclusiva e flexível para garantir o crescimento contínuo no setor de tecnologia.

Sobre a KEO World

Fundada em 2020, a KEO World é uma FinTech inovadora que ajuda compradores e fornecedores a acelerar o crescimento dos negócios mediante financiamento de inventários totalmente digital e soluções de pagamento B2B, em parceria com a American Express®. Com sede em Miami, Flórida, a KEO opera nos EUA, México e em toda a América Latina através de seu programa Global Trade Card. Para saber mais sobre a KEO World, acesse www.keoworld.com.

Sobre a Ingram Micro

A Ingram Micro ajuda as empresas a cumprir a promessa da tecnologia. Oferece uma gama completa de tecnologia mundial e serviços de cadeia de fornecimento para empresas ao redor do mundo. A profunda especialização em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções de cadeia de fornecimento permite que as parcerias de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados que atendem. Agilidade incomparável, profundo conhecimento do mercado, bem como confiança e confiabilidade que vêm de décadas de relacionamentos comprovados, diferenciam a Ingram Micro e a impulsionam. Descubra como a Ingram Micro pode ajudá-lo a cumprir a promessa da tecnologia. Acesse www.ingrammicro.com para saber mais.

Contato

Mikayla Jacobsen Comunicações de marketing [email protected]

