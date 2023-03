Bolsas europeias fecham no vermelho por temores sobre setor bancário

Novas preocupações sobre o sistema bancário, reforçadas pelo colapso de 8,5% do maior banco alemão, o Deutsche Bank, derrubaram as bolsas europeias nesta sexta-feira (24).

A praça de Paris caiu 1,74%; a de Frankfurt, 1,66%; e a de Londres, 1,26%. A de Milão perdeu 2,23%, e a de Madri, 1,98%.

Apesar de ter despencado mais de 14% no decorrer do dia, o Deutsche Bank conseguiu reduzir suas perdas. Seu principal concorrente, o Commerzbank, fechou em queda de 5,45%. Essas baixas levaram ao terceiro pregão no vermelho da Bolsa de Frankfurt.

O final desta semana contrasta com seu início, com os mercados operando no azul, estimulados pela aquisição do Credit Suisse por parte de seu concorrente, UBS, decidida para acalmar a turbulência no setor bancário.

