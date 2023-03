Barcelona confirma lesão muscular de Frenkie De Jong

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira a lesão muscular na coxa direita de Frenkie De Jong, que tirou o volante da seleção holandesa para os dois primeiros jogos da equipe nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Os exames realizados no jogador constataram "uma lesão no bíceps femoral", explicou o Barça em comunicado, no qual não informa um prazo de recuperação.

A ausência de De Jong se dá a menos de duas semanas do jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, contra o Real Madrid.

Além do volante holandês, estão no departamento médico do Barcelona o meia Pedri e o atacante Ousmane Dembélé.

