Autoridades da China invadem escritório de empresa americana em Pequim

Autoridades invadiram os escritórios do Mintz Group em Pequim, detendo todos os cinco funcionários da empresa de investigação com sede em Nova York, um incidente que provavelmente irá aumentar o nervosismo das empresas internacionais que operam no país. Em um comunicado na sexta-feira, a empresa Mintz disse que cinco empregados chineses foram detidos sem aviso prévio e que o escritório está fechado.

A Mintz também afirmou que está licenciada para fazer negócios na China e que opera de forma transparente e dentro da lei. "O Mintz Group não recebeu nenhum aviso oficial sobre um processo contra a empresa e solicitou que as autoridades libertem seus funcionários", disse o comunicado. "Estamos prontos para trabalhar com as autoridades chinesas para resolver qualquer mal-entendido que possa ter levado a esses eventos."

O fato ocorre quando os chefes de empresas multinacionais, incluindo Apple e Pfizer, devem chegar ao país para se reunir com as principais autoridades chinesas. O Fórum de Desenvolvimento da China, que está marcado para este fim de semana, será o primeiro totalmente presencial desde o início da pandemia da covid-19. O evento ocorre também algumas semanas depois que o país apresentou uma lista de novos líderes governamentais, sinalizando novos esforços para aumentar o investimento estrangeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

