Argentinos vão às praças dizer ditadura 'nunca mais'

Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas, nesta sexta-feira (24), rumo à histórica Praça de Maio, em Buenos Aires, e aos parques da Argentina no 47º aniversário do golpe de Estado de 1976, instituído como Dia da Memória, da Verdade e da Justiça.

Como ocorre a cada ano, multidões de argentinos rendem, nessa data, homenagens aos milhares de desaparecidos e vítimas da ditadura sob o já histórico lema "Nunca mais", que voltou a ficar em voga com o filme "Argentina, 1985", nomeado esse ano ao Oscar de Melhor Filme Internacional e que retrata o primeiro julgamento dos comandantes da ditadura com sentenças de prisão.

"Meu pai (Ángel Pisarello) foi sequestrado e assassinado por ser advogado de presos políticos", disse à rádio 750 na Praça de Maio seu filho, Gerardo Pisarello, ex-alto-funcionário da Prefeitura de Barcelona, cidade que escolheu para morar desde 2001.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao anoitecer, as entidades defensoras de direitos humanos vão ler um documento no ato final, porém as mobilizações se estenderão pelo dia todo nas ruas e avenidas de cidades e povoados do país de 45 milhões de habitantes.

"Faço uma reflexão positiva de como a Argentina pôde resolver um processo tão doloroso como foi o golpe, o genocídio e a tortura e esse exemplo é reconhecido mundialmente", disse à rádio Destape, a caminho da praça, o ministro do Interior Eduardo De Pedro, filho de dois militantes políticos sequestrados e assassinados por agentes da ditadura.

Desde que, em 2003, foram revogadas pelo Congresso leis de anistia adotadas durante o governo do direitista Carlos Menem (1985-1989), 1.115 ex-militares e ex-policiais foram condenados em quase 300 julgamentos, segundo estatísticas da Promotoria de Crimes Contra a Humanidade.

"É preciso manter a memória, senão a história se repete", disse à rádio 750 a presidente das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, cuja organização conseguiu até agora reconstituir a identidade de 132 pessoas, arrancadas ainda bebês dos braços de suas mães, presas e desaparecidas.

A evidência de um plano sistemático de apropriação de bebês, muitos deles nascidos em cativeiro, permitiu a condenação à prisão perpétua do ditador Jorge Videla, que havia sido indultado por Menem. Videla morreu em 2013 na prisão.

"Esse ano é especial, são 40 anos de democracia (em 10 de dezembro) e 20 anos da revogação das leis de anistia", disse o secretário de Direitos Humanos do governo, Horacio Pietragalla Corti, que foi roubado quando bebê e logo se tornou o "neto 75" recuperado pelas Avós da Praça de Maio.

dm/dg /dd/mvv

Tags