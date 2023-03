Alcaraz atropela argentino Facundo Bagnis em sua estreia no Masters 1000 de Miami

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, iniciou a defesa do título do Masters 1000 de Miami atropelando o argentino Facundo Bagnis nesta sexta-feira.

Alcaraz, de 19 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas uma hora e seis minutos de partida.

O espanhol recuperou a liderança do ranking da ATP das mãos do sérvio Novak Djokovic depois de ter sido campeão do Masters 1000 de Indian Wells no último domingo.

Em Miami, ele busca não só seu quarto troféu de Masters 1000, mas também manter o posto de número 1 do mundo, o que só conseguirá se conquistar título.

