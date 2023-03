A corrida dos EUA para difundir um antídoto contra overdoses de opioides

Após uma overdose de opioides, isso "te traz de volta dos mortos", afirma Johnny Bailey para uma plateia atenta em Washington. Esse trabalhador social capacita pessoas para usar o Narcan, um medicamento que reverte overdoses causadas por opioides como o fentanil, um narcótico 50 vezes mais potente do que a heroína.

Trata-se de um spray nasal, autorizado nos Estados Unidos desde 2015, que se tornou arma indispensável contra a crise de overdoses que afeta o país.

O objetivo agora é torná-lo acessível a todos, para que possa ser administrado a qualquer momento, assim como existem extintores de incêndio e desfibriladores para paradas cardíacas.

No início de março, uma dezena de pessoas ouvia atentamente a apresentação de Bailey na sede da HIPS, uma organização sem fins lucrativos que fornece serviços de "redução de danos" para trabalhadores sexuais e usuários de drogas.

O primeiro passo é determinar se é realmente uma overdose. "Tem que prestar atenção nos lábios ou unhas cinzentas, roxos ou azuis, dificuldade para respirar", explica Bailey, um ex-viciado de 47 anos. "Mas acima de tudo, se alguém não acorda."

Em seguida, é preciso ligar para os serviços de emergência e administrar Narcan imediatamente em uma das narinas da vítima. Se ela não acordar após dois ou três minutos, pode-se dar uma segunda dose. E a pessoa deve ser colocada de lado para que não engasgue com o vômito ao acordar.

O Narcan funciona rapidamente ao enviar moléculas chamadas naloxona ao cérebro, onde deslocam as moléculas opioides dos locais receptores para reverter uma overdose.

Um dos participantes é Starr Miller, de 40 anos, que um dia se deparou com uma vítima. "Eu estava indo comprar comida e alguém estava caído, sem respirar, no ponto de ônibus. Infelizmente, é comum ver isso", conta Miller.

Na capital americana, quase 450 pessoas morreram por overdose de opioides em 2022, mais do que o dobro da quantidade de homicídios. Quase todas as mortes estavam relacionadas ao fentanil, que às vezes é adicionado à cocaína e outras drogas sem que o consumidor saiba.

As autoridades em Washington estão fazendo tudo o que podem para informar sobre o Narcan: painéis gigantes, números gratuitos para ligar, agentes do metrô equipados com doses. Mas acima de tudo, associações a distribuem pelas ruas. Só a HIPS distribuiu mais de 17 mil no ano passado.

"Habilitamos muitas pessoas que acabaram salvando vidas", diz Bailey, desde funcionários de bibliotecas públicas até trabalhadores de boates, membros de congregações religiosas e muitos outros.

Há urgência: nos Estados Unidos, entre 2020 e 2021, as mortes por overdose de opioides aumentaram 17%, de 69 mil para 81 mil.

Milhões de doses de Narcan já foram prescritas ou distribuídas diretamente por ONGs e mesmo farmácias em estados que o autorizam.

A agência reguladora de medicamentos no país, a FDA, quer expandir ainda mais a distribuição do antídoto, ao permitir sua venda sem receita médica em todo o país, inclusive em supermercados, lojas de conveniência e máquinas de venda automática.

Essa medida foi aprovada por unanimidade por um comitê de especialistas em fevereiro, considerando a segurança do medicamento, que é inofensivo mesmo se administrado por engano.

Alguns temem que a disponibilidade do antídoto possa incentivar o consumo de drogas. Porém, a médica Leslie Walker-Harding desconsidera a ideia, comparando o acesso ao Narcan com a pílula do dia seguinte. "Não é assim que as pessoas pensam", afirma.

