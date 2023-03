UE tem reunião de líderes marcada por tensões entre França e Alemanha

Os líderes dos países da União Europeia (UE) participam em uma reunião de cúpula nesta quinta e sexta-feira (23 e 24) em Bruxelas, ofuscada pela amarga disputa entre França e Alemanha sobre o espaço da energia nuclear no combate às mudanças climáticas e a proibição de motores térmicos a partir de 2035.

De acordo com a agenda oficial do encontro, os líderes europeus vão discutir sobre a Ucrânia e as formas de fortalecer a competitividade da economia europeia, além da situação econômica do bloco.

No entanto, diplomatas consultados apontaram a possibilidade de que as crescentes disputas nas posições defendidas por franceses e alemães ocupem um espaço importante nas conversas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

França e Alemanha chegam ao encontro pressionadas.

São as duas maiores economias da UE, com sólida tradição de atuar em conjunto e de mãos dadas em prol dos interesses do bloco, e por isso as crescentes tensões têm ofuscado outros temas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, enfrenta fortes manifestações e greves por causa do projeto de reforma da Previdência. O chefe do Governo alemão, Olaf Scholz, desembarcará na capital belga em meio às divisões de sua coalizão governamental.

A primeira divergência no confronto entre França e Alemanha ocorreu há uma semana, quando ficaram em lados opostos da discussão sobre o papel da energia nuclear em uma proposta de regulamentação da Comissão Europeia sobre política industrial.

A outra divergência ficou evidente com a ideia de suspender a venda de carros com motor de combustão interna a partir de 2035, em uma discussão em que a Alemanha surpreendeu a todos ao bloquear um texto-chave do plano climático europeu.

aro-raz-ahg/zm/aa

Tags