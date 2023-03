Shou Zi Chew, um ex-banqueiro discreto à frente do TikTok

O CEO da rede social chinesa TikTok, Shou Zi Chew, que defendeu hoje a empresa no Congresso americano da acusação de ameaçar a segurança dos Estados Unidos, é um ex-banqueiro que teve uma ascensão rápida no setor de tecnologia.

Nascido em Singapura há 40 anos, de personalidade discreta, Chew frequentou a prestigiosa Hwa Chong School, antes de se mudar para a Europa com o objetivo de estudar economia na University College de Londres.

Na capital britânica, Chew trabalhou no banco de negócios Goldman Sachs e estagiou no Facebook, antes de concluir um MBA na Harvard Business School, nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de vários anos na empresa de investimentos DST, Chew, fluente em mandarim e inglês, foi nomeado diretor financeiro da gigante chinesa de telefonia Xiaomi em 2015. Em março de 2021, ingressou na ByteDance, controladora do TikTok, e rapidamente assumiu a direção do aplicativo, após a renúncia repentina de seu antecessor, o americano Kevin Mayer.

Embora Chew administre a empresa a partir de Singapura, segundo o TikTok não está claro quanto poder de decisão ele tem em relação ao fundador da ByteDance, Zhang Yiming, e a outros executivos da empresa controladora.

Há meses, este executivo discreto lida com uma pressão política que disparou em ambos os lados do Atlântico. A Casa Branca, a Comissão Europeia e os governos do Canadá e do Reino Unido proibiram seus funcionários de usar a plataforma de vídeos, bastante popular entre os jovens.

O Executivo dos Estados Unidos insinuou que se o TikTok permanecer sob o controle da ByteDance será proibido. Reguladores suspeitam de que o aplicativo dê a Pequim acesso aos dados dos usuários, o que o TikTok sempre negou.

"A ByteDance não pertence ao governo chinês, nem é controlada por ele", afirmou Chew hoje, durante a audiência no Congresso.

O próprio Chew não é um grande usuário do TikTok. Ele publicou apenas cerca de 20 vídeos desde o ano passado e tem menos de 20.000 seguidores no aplicativo. Em sua conta, algumas imagens mostram o executivo assistindo ao show do intervalo do Superbowl ou dançando com a estrela do pop Ciara. Outros se concentram em momentos mais simples, como uma visita ao Museu Britânico e uma fantasia de Halloween.

O CEO do TikTok é casado com a diretora-executiva de uma empresa de investimentos Vivian Kao, ex-colega de classe na escola de negócios de Harvad, que conheceu por e-mail em 2008. Eles têm dois filhos.

Como a maioria dos homens de Singapura, Chew prestou o serviço militar, onde se destacou tanto que foi nomeado oficial, segundo o jornal "Straits Times". Segundo as leis do país, isto significa que ele deve permanecer como reservista do Exército até os 50 anos, uma década a mais do que os homens de outras patentes.

mjw/reb/pbt/as/clc/dg/ad/lb/mvv

Tags