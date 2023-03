Rússia deve concluir redirecionamento financeiro até 2024, diz primeiro-ministro

A Rússia deve concluir o redirecionamento de sua economia, afetada por uma série de sanções internacionais em muitos setores, "até 2024", disse o primeiro-ministro Mikhail Mishustin nesta quinta-feira (23).

"Sejamos realistas, a pressão externa sobre a Rússia não diminuirá. No entanto, esperamos que o período de adaptação termine a partir de 2024", disse Mishustin em discurso na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo.

"A economia voltou à trajetória de crescimento" e a partir do próximo ano, "a Rússia estará comprometida com o caminho do desenvolvimento progressivo a longo prazo", completou.

A Rússia recebeu sanções "de um poder incomparável" direcionadas ao "povo russo", "mas sobrevivemos" a este "difícil período de adaptação", declarou, ao passo que o PIB do país caiu 2,1% em 2022, segundo a agência de estatísticas Rosstat.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), por sua vez, estima um leve aumento de 0,3% no índice este ano.

"Continuamos a fortalecer a cooperação com países amigos, com os quais compartilhamos nossas opiniões e valores", disse Mishustin.

O premiê ainda indicou que o salário mínimo russo - atualmente fixado em 16.242 rublos por mês (cerca de US$ 220 no câmbio atual ou R$ 1.158) teria um aumento de 18,5%, ou "acima da inflação", a partir de 1º de janeiro de 2024.

