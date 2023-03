Presidente da Ucrânia visita Kherson, região parcialmente ocupada pela Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou nesta quinta-feira a região de Kherson, no sul do país e parcialmente ocupada pela Rússia, um dia após uma viagem até a frente de batalha leste.

"Viagem de trabalho à região de Kherson. A localidade de Posad Pokrovske, onde as casas e as infraestruturas civis foram danificadas em consequência da invasão russa em larga escala. Conversei com os moradores sobre seus problemas e necessidades", escreveu Zelensky nas redes sociais.

bur/pz/meb/mar/fp

