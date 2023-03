PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ECONOMIA BANCOS: Depois do Fed, bancos centrais europeus elevam as taxas de juros

FRANÇA MANIFESTAÇÕES: Milhares de franceses protestam contra um Macron inflexível com sua reforma da previdência

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia anuncia contraofensiva antirussa iminente em Bakhmut

=== ECONOMIA BANCOS ===

LONDRES:

Depois do Fed, bancos centrais europeus aumentam taxas de juros

Os bancos centrais do Reino Unido, Suíça e Noruega elevaram as taxas de juros nesta quinta-feira, seguindo o exemplo do Federal Reserve dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu de endurecer ainda mais a política monetária para controlar a inflação.

(GB inflação Suíça Noruega juros Europa bancos, Central, 521 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA MANIFESTAÇÕES ===

PARIS:

Milhares de franceses protestam contra um Macron inflexível com sua reforma da Previdência

É "como se não existíssemos", lamenta Laurence Briens, uma das milhares de pessoas que protestaram nesta quinta-feira (23) contra a impopular reforma da previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, a quem os sindicatos acusam de querer incendiar as ruas.

(França política aposentadoria manifestações greve, 708 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia anuncia contraofensiva antirussa iminente em Bakhmut

A Ucrânia anunciou uma contraofensiva iminente em Bakhmut, um dia depois de uma visita à linha de frente dessa cidade pelo presidente Volodimir Zelensky, que nesta quinta-feira (23) se deslocou para Kherson (sul), em outra área parcialmente ocupada por tropas russas.

(conflito Rússia Ucrânia, 640 palavras, já transmitida)

DRUZHKOVKA:

Famílias ucranianas lutam juntas na linha de frente contra ofensiva russa

Quando Marta Sinchina foi enviada pela primeira vez como enfermeira militar para o leste da Ucrânia, em meio à invasão russa, ela e seu pai - destacados na mesma brigada - decidiram não contar à mãe.

(Ucrânia conflito Rússia família, 520 palavras, já transmitida)

KIEV:

Retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia

Um menino de 10 anos salta do ônibus nos braços de seu pai, em Kiev: é um dos 17 que, graças a uma ONG, pode voltar para suas casas após terem sido levados para a Rússia ou para zonas ocupadas pelas forças russas na Ucrânia.

(conflito Rússia Ucrânia infância, Reportagem, 600 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Governo Lula enfrenta primeiro embate com petroleiras estrangeiras no Brasil

A criação surpresa de um imposto sobre a exportação de petróleo no Brasil gerou um conflito entre o governo Lula e as grandes empresas estrangeiras do setor que atuam no país e gerou desconfiança no mercado, pouco antes de o governo completar 100 dias.

(Brasil petróleo política economia, 590 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

CEO do TikTok é interrogado no Congresso dos EUA, que quer banir aplicativo

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, tentará convencer o Congresso dos Estados Unidos nesta quinta-feira (23) a não vetar o aplicativo popular, em meio a temores em Washington de que a empresa tenha laços com o governo chinês e afete a segurança nacional

(EUA China política TikTok internet, 524 palavras, já transmitida)

TAIPÉ:

Taiwan convoca embaixador em Tegucigalpa após viagem do chanceler de Honduras à China

Taiwan convocou nesta quinta-feira (23) para consultas seu embaixador em Tegucigalpa para protestar contra a visita do chanceler de Honduras à China, parte de uma mudança diplomática do país da América Central em direção a Pequim.

(Taiwan diplomacia China política Honduras, 620 palavras, já transmitida)

DAJABON:

Construção de muro fronteiriço entre República Dominicana e Haiti deixa muitas famílias sem casa

Uma tábua no chão marcada "MF 011-5" em vermelho lembra a Leocadio Guzmán onde ficava sua antiga casa, demolida para dar lugar ao muro que a República Dominicana está construindo na fronteira com o Haiti.

(RepúblicaDominicana Haiti política migração, 570 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Polícia encontra corpo de estudante que abriu fogo em escola nos EUA

Um estudante procurado após atirar em duas pessoas em uma escola na quarta-feira (22) foi encontrado morto nesta quinta (23) na cidade de Denver, Colorado, informou a imprensa americana, citando autoridades.

(EUA escola Denver, 555 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Alvin Bragg, o procurador progressista de NY que pode indiciar Trump

Alvin Bragg se tornou o primeiro procurador afro-americano a ser eleito para o Departamento de Justiça de Manhattan e agora pode entrar para a história como o primeiro a indiciar um ex-presidente dos Estados Unidos.

(EUA justiça eleições fraude, Perfil, 600 palavras, a ser transmitida)

SAN JOSÉ:

Corte IDH retoma audiência histórica sobre aborto contra El Salvador

Começou nesta quinta-feira o segundo dia da histórica audiência sobre o aborto na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso "Beatriz vs. El Salvador" para tratar da proibição de interromper a gravidez de uma mulher em risco de morte nesse país centro-ameriano.

(aborto direitos CorteIDH ElSalvador, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Reunião de cúpula da UE tem a sombra das tensões entre França e Alemanha

Os líderes dos países da União Europeia (UE) iniciaram nesta quinta-feira (23) uma reunião de cúpula em Bruxelas, ofuscada pela disputas entre França e Alemanha sobre o espaço da energia nuclear no combate às mudanças climáticas e a proibição de motores térmicos a partir de 2035.

(UE clima diplomacia França cúpula energia Alemanha, 460 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China tira vantagem das exportações de gás russo

A Rússia quer compensar suas perdas no mercado europeu com um grande gasoduto para a China, mas os analistas afirmam que este projeto demonstra o crescente desequilíbrio entre esses dois aliados estratégicos a favor de Pequim.

(China Rússia diplomacia energia gás, 600 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Toshiba 'apoia mas ainda não recomenda' venda para consórcio japonês por US$ 15 bi

Após anos de escândalos e problemas financeiros, o conglomerado Toshiba se mostrou cautelosamente favorável, nesta quinta-feira (23), a uma proposta de compra de dois trilhões de ienes (US$ 15 bilhões) apresentada por um consórcio japonês.

(Japão energia empresas defesa, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Primeiro foguete impresso em 3D decola com sucesso mas não consegue entrar em órbita

O primeiro foguete impresso em 3D do mundo não conseguiu entrar em órbita devido a uma "anomalia" após o lançamento com sucesso na quarta-feira (22), o que representou um passo a mais para a empresa responsável pela construção da aeronave.

(EUA 3D espaço, 460 palavras, já transmitida)

PARIS:

Depeche Mode contempla a face da morte em novo álbum

"Memento Mori" ("Lembre-se que você também vai morrer" em latim) é o título premonitório do novo álbum do grupo britânico Depeche Mode, definido antes a morte de Andy Fletcher, um de seus membros mais discretos, mas um elemento essencial entre as estrelas Dave Gahan e Martin Gore.

(GB música gente, 410 palavras, já transmitida)

JOHANNESBURGO:

Exposição de Roger Ballen na África do Sul denuncia impacto humano na natureza

Com imagens como a de uma leoa de pé sobre um caçador aparentemente morto, Roger Ballen apresenta sua visão sobre os danos causados pelo ser humano na natureza, em uma exposição que estreia na próxima semana em Johanesburgo, África do Sul.

(ÁfricadoSul cultura meio-ambiente animais natureza, 470 palavras, já transmitida)

HELSINQUE:

'Cleanfluencers' ensinam a limpar sujeira nas redes sociais

"Adoro limpar, adoro sujeira." Nas redes sociais, "cleanfluencers" como Auri Kananen oferecem conselhos a milhões de seguidores sobre como transformar um casebre em um palácio imaculado.

(Finlândia tendências GB curiosa internet serviços, 440 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Mulheres lutam contra a 'desinformação de gênero' em todo o mundo

Fotos falsas mostrando a primeira-dama da Ucrânia tomando banho de sol de topless, legendas incorretas difamando feministas paquistanesas por "blasfêmia", vídeos em câmera lenta mostrando um falso estado "bêbado" da democrata Nancy Pelosi. Toda uma avalanche de desinformação paira sobre as mulheres na esfera pública.

(plataformas desinformação mulheres rede internet, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Brasil começa um novo ciclo, mais uma vez sem Neymar

O Brasil inicia um novo ciclo no sábado, contra o Marrocos, após o fracasso na Copa do Catar, com uma situação que virou comum: a ausência de seu craque, Neymar, novamente no departamento médico.

(BRA fbl MAR, 790 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das partidas das eliminatórias da Eurocopa

