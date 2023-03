Netanyahu se compromete a 'pôr fim à divisão' entre israelenses após meses de protestos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometeu, nesta quinta-feira (23), a "pôr fim à divisão no seio do povo" israelense, após meses de protestos multitudinários contra o projeto do governo de reformar o sistema judiciário.

O premiê de direita afirmou que está decidido a impulsionar esta reforma, mas disse que buscaria uma solução aceitável para os apoiadores e os críticos do projeto, denunciado pelos manifestantes como uma ameaça à democracia israelense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dms-mj/it/ami/js/mb/mvv

Tags