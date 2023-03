Inglaterra vence Itália (2-1) na estreia das eliminatórias da Euro

A Itália, atual campeã da Europa, iniciou a defesa do título com uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nesta quinta-fera, no estádio Diego Maradona, em Nápoles.

Declan Rice (13') e Harry Kane (44' de pênalti) marcaram para os ingleses, enquanto o ítalo-argentino Mateo Retegui (56') descontou para a 'Azzurra'.

