Imprensa alemã diz que Bayern vai demitir Julian Nagelsmann

O Bayern de Munique vai demitir o técnico Julian Nagelsmann, a pouco mais de duas semanas do início das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City, publicaram nesta quinta-feira o jornal Bild e a revista Kicker.

Segundo as informações do Bild, o substituto de Nagelsmann deve ser o também alemão Thomas Tuchel, que em 2021 levou o Chelsea ao título da Champions e que foi demitido do clube londrino no início desta temporada.

Por sua vez, a Kicker afirmou que já houve contatos entre o clube bávaro e o técnico de 49 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última rodada do Campeonato Alemão antes das datas Fifa, o Bayern perdeu a liderança da tabela para o Borussia Dortmund.

O gigante da Baviera foi derrotado por 2 a 1 fora de casa pelo Bayer Leverkusen, o que causou indignação na diretoria do clube.

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, foi especialmente crítico com o que considerava uma falta de mentalidade e atitude.

Já sob pressão ao término da temporada 2021-2022, Nagelsmann permaneceu no cargo graças ao título da Bundesliga.

Na temporada atual, o time tem até agora o seu pior desempenho em 11 anos no Campeonato Alemão, com 52 pontos depois de 25 rodada.

Nagelsmann chegou ao Bayern de Munique em meados de 2021 vindo do RB Leipzig para substituir Hansi Flick, que assumiu a seleção alemã. Seu contrato com o clube bávaro vai até junho de 2026.

tba/dr/pm/cb

Tags