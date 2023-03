Harry Kane marca contra a Itália e se torna o maior artilheiro da seleção inglesa

O atacante Harry Kane se tornou nesta quinta-feira o maior artilheiro da seleção inglesa, ao marcar seu 54º gol pela equipe no jogo contra a Itália pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Kane (81 jogos pela Inglaterra) deixou para trás Wayne Rooney, com quem dividia a artilharia desde que igualou a marca de 53 gols na Copa do Mundo de 2022.

O atacante, de 29 anos, fez o segundo gol inglês contra a Itália em cobrança de pênalti, marcado após um toque de mão de Giovanni Di Lorenzo dentro da área, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Kane se tornou recentemente o maior artilheiro da história do Tottenham, ao marcar no início de fevereiro seu 267º gol com a camisa do clube, superando o ídolo dos anos 1960 Jimmy Greaves (266).

Pela seleção da Inglaterra, Harry Kane balançou as redes pela primeira vez em seu jogo de estreia, em março de 2015, contra a Lituânia (4 a 0).

