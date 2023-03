Depeche Mode contempla a face da morte em novo álbum

"Memento Mori" ("Lembre-se que você também vai morrer" em latim) é o título premonitório do novo álbum do grupo britânico Depeche Mode, definido antes a morte de Andy Fletcher, um de seus membros mais discretos, mas um elemento essencial entre as estrelas Dave Gahan e Martin Gore.

Este é o 15º álbum de estúdio do grupo, que simboliza de maneira única a mistura de pop, rock e música eletrônica, o som das guitarras e as melodias dos sintetizadores.

A morte de Fletcher "solidificou de certa maneira o título do álbum", declarou Martin Gore à AFP em outubro.

"Pensávamos que era um bom bom nome. Depois da morte dele, era totalmente adequado", explicou.

"Fletch", como era chamado pelos amigos, morreu em maio de 2022, aos 60 anos, vítima de uma doença vascular rara.

Membro fundador do grupo, este músico discreto, que comandava os teclados na banda, era o elo de ligação entre dois indivíduos de personalidades fortes como Dave Gahan e Martin Gore.

"'Fletch' era aquele que vinha e dizia: 'Sabe, Martin você não quer fazer isso ou aquilo'. De repente não está mais aqui. E agora Marti e eu temos que conversar", declarou Gahan ao jornal francês Le Figaro.

"Durante a preparação do álbum, Martin me disse: 'É estranho, tenho a impressão de voltar a encontrar um irmão mais velho que há muito tempo não via".

"Tivemos que nos comunicar novamente e acredito que isso marcou o álbum", acrescenta Gahan, que, apesar das disputas internas, sempre foi o intérprete fiel das letras e músicas de Gore.

Algumas composições de "Memento Mori" expressam a relação estranha dentro do grupo, como "My favourite stranger" ("Meu estranho favorito"), assinada por Gore e Richard Butler (líder do grupo Psychedelic Furs).

"Ghosts Again" ("Fantasmas de novo"), primeiro single do álbum, evoca o espírito de "Fletch", que faleceu antes da conclusão do álbum, gravado na Califórnia.

A turnê mundial começa esta semana nos Estados Unidos.

"Quando estávamos no estúdio (...) sentimos saudade de 'Fletch', mas o espírito dele estará na turnê", disse Gahan em outubro, durante entrevista coletiva em Berlim.

Gore era amigo de "Fletch" desde a adolescência. "Andy adorava bares de hotéis. Agora que vamos fazer uma turnê por todo o mundo, posso imaginá-lo sentado no bar, com um copo de cerveja. Não posso evitar", disse Gore à AFP em Berlim.

O título do álbum "pode parecer muito mórbido, mas também pode ser visto de maneira muito positiva, no sentido de viver cada dia ao máximo", concluiu.

