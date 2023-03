Coreia do Norte testa novo drone submarino de ataque nuclear (imprensa oficial)

A Coreia do Norte testou, esta semana, um novo drone submarino de ataque nuclear, em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul, reportou a agência estatal norte-coreana (KCNA) nesta sexta-feira (noite de quinta, 23, no Brasil).

Durante as manobras, ocorridas entre terça e quinta-feira, o exército norte-coreano ativou o testou este novo sistema de armamento, cujo objetivo é "provocar um tsunami radioativo em larga escala" com uma explosão submarina, e destruir navios e portos inimigos, segundo a KCNA.

