Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ("H.I.G."), uma empresa líder mundial em investimentos alternativos com US$ 55 bilhões em ativos sob gestão, anunciou hoje que uma de suas afiliadas concluiu com sucesso a venda da Elekeiroz ("Elekeiroz" ou a "Empresa"), líder no setor de oxo-álcoois, plastificantes, anidridos ftálicos e maleicos e ácido sulfúrico no Brasil. O comprador é a Oswaldo Cruz Química, uma das principais participantes no mercado latino-americano de especialidades químicas.

Fernando Marques Oliveira, Diretor Geral e Chefe da H.I.G. Brasil e América Latina, disse, "Foi um privilégio dar suporte à Elekeiroz nos últimos cinco anos. Ao lado da equipe administrativa da Elekeiroz, conseguimos fortalecer a posição de liderança da Empresa no mercado brasileiro e executar diversos projetos de crescimento e custo-benefício. Estamos confiantes de que a Elekeiroz está pronta para ingressar em sua próxima fase de crescimento, fazendo parceria com uma importante participante no mercado químico."

Após seu investimento em 2018, a H.I.G. trabalhou com a administração da Elekeiroz para expandir a capacidade de produção, otimizar a estrutura de SG&A da Empresa, além de desenvolver e executar um plano estratégico de cinco anos e um roteiro de ESG com visão de futuro.

"Ao aproveitar os relacionamentos de longa data da H.I.G. na indústria química, bem como nossa capacidade de fechar um contrato com uma estrutura complexa, tivemos a capacidade de conduzir a Empresa ao próximo nível, ao investir em plastificantes ecológicos e criar uma organização mais enxuta e eficiente, levando a um destacado resultado de investimento", disse Thiago Miskulin, Diretor Geral do H.I.G. Brasil e América Latina.

Sobre a Elekeiroz

Fundada em 1894 e com sede em Várzea Paulista - São Paulo, a Elekeiroz é líder no mercado latino-americano de fabricação de especialidades químicas. Com duas unidades produtivas em Várzea Paulista e Camaçari - Bahia, o portfólio da Empresa inclui oxo-alcoóis, plastificantes, anidridos ftálicos e maleicos, ácido sulfúrico e outros subprodutos. A Elekeiroz possui uma base de clientes diversificada, incluindo muitas das maiores empresas químicas internacionais, sendo que os mercados finais da Empresa incluem diversos mercados industriais e de consumo muito atrativos. Para mais informação, consulte o site da Empresa em http://www.elekeiroz.com.br/

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é uma empresa líder mundial em investimentos em ativos alternativos com US$ 55 bilhões em capital sob gestão.* Com sede em Miami e escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco e Atlanta nos EUA, bem como filiais internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada em fornecer capital próprio e de dívidas a empresas de pequeno e médio porte, ao utilizar uma abordagem flexível com foco operacional e valor agregado:

-- Os fundos de ações da H.I.G. investem em aquisições de gestão, recapitalizações e cisões corporativas de empresas de produção e serviços lucrativos e de baixo desempenho.

-- Os fundos de dívida da H.I.G. investem em financiamento de dívida sênior, 'unitranche' e júnior para empresas em todo o espectro de porte, tanto em uma base primária (origem direta), como em mercados secundários. A H.I.G. também é uma líder em administração de CLO, mediante sua família de veículos WhiteHorse, administrando uma BDC de capital aberto, a WhiteHorse Finance.

-- Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de valor agregado, que podem se beneficiar das melhores práticas de administração de ativos.

-- A infraestrutura da H.I.G. visa agregar valor e fazer investimentos fundamentais no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e administrou mais de 400 empresas ao redor do mundo. O portfólio atual da Empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 30 bilhões. Para mais informação, consulte o site da H.I.G. em www.higcapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005777/pt/

Contato

Fernando Marques Oliveira Diretor Geral [email protected] Thiago Miskulin Diretor Geral [email protected]

