Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje que firmou um acordo comercial não exclusivo para acelerar estrategicamente a adoção de infraestrutura de IoT, desbloqueando ainda mais valor para projetistas de infraestrutura, construtores e proprietários-operadores no uso de gêmeos digitais de infraestrutura. Para esse fim, a Worldsensing está adquirindo o negócio de dispositivos de conectividade Threadda Bentley sensemetrics para expandir suas ofertas do portfólio de hardware. A Bentley também se torna o principal investidor no aumento de capital da Série D da Worldsensing.

Dispositivos de conectividade da Worldsensing totalmente integrados ao software sensemetrics da Bentley e aos serviços de nuvem iTwin IoT. Imagem cedida pela Worldsensing.

A aquisição do negócio de dispositivos de conectividade Thread pela Worldsensing oferecerá novas opções para seus clientes, onde integrações de sensores adaptativos ou gerenciamento de sensores ativos são um requisito fundamental. O Thread oferece conectividade de sensor de banda larga para conectar exclusivamente sensores dinâmicos de alta potência ou de alta velocidade, e transmitir dados do sensor para a nuvem para análise. O Thread é um dispositivo de conectividade de sensor totalmente autônomo com modem celular 4G/LTE integrado opcional, rede de malha sem fio e bateria em um gabinete resistente a intempéries. Cada dispositivo de banda larga também serve como um gateway para sensores inteligentes sem fio. Combinado com as ofertas líderes de mercado existentes da Worldsensing, o Thread será um impulsionador de novas oportunidades de crescimento. A Worldsensing se tornará um parceiro de conectividade de sensor preferencial para a Bentley e a Bentley se tornará um parceiro de software de IoT preferencial para a Worldsensing, oferecendo aos usuários mútuos a melhor solução de gerenciamento de sensor de ponta a ponta totalmente integrada da categoria.

"Estamos entusiasmados em celebrar este acordo com a Bentley Systems", disse Ignasi Vilajosana, CEO da Worldsensing. "A aquisição do negócio de dispositivos de conectividade Thread da sensemetrics expandirá nosso portfólio e nos permitirá oferecer mais opções aos nossos clientes. Temos o prazer de nos tornar um parceiro preferencial de conectividade de sensor para os serviços de nuvem para gêmeos digitais iTwin IoTda Bentley, confirmando nossa posição como a plataforma de conectividade de referência para monitoramento de mineração, construção, ferrovia e infraestrutura".

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Worldsensing e acreditamos que este acordo estratégico trará benefícios significativos para nossas respectivas bases de usuários", disse Justin Schmidt, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Bentley Systems. "Estamos confiantes de que a combinação do conhecimento da Worldsensing em soluções de IoT e nossa liderança em software de gêmeos digitais de infraestrutura criará uma oferta poderosa para o mercado."

Sobre a Worldsensing

A Worldsensing é pioneira global em IoT. Fundada em 2008, a especialista em monitoramento de infraestrutura atende clientes em mais de 70 países, com uma rede de parceiros globais para impulsionar conjuntamente a segurança em mineração, construção, ferrovias e saúde estrutural. A Worldsensing está sediada em Barcelona e tem presença local no Reino Unido, América do Norte e do Sul, Cingapura, Austrália e Polônia. Os investidores incluem Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF, Kibo Ventures, JME Ventures e Bentley Systems.

As soluções da Worldsensing são referência de mercado para monitoramento automatizado de infraestrutura civil de grande porte. Eles permitem a aquisição de dados quase em tempo real de sensores geotécnicos, geoespaciais e estruturais, bem como gerenciamento remoto de dispositivos, dados e rede. Engenheiros e especialistas encarregados do monitoramento de infraestrutura civil podem capturar dados de sensores por meio de dispositivos de borda Worldsensing e enviar informações para a nuvem para monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com milhares de implantações de rede conectando mais de 250.000 sensores em todo o mundo, a solução da Worldsensing tornou-se rapidamente o padrão de monitoramento em uma gama crescente de setores. www.worldsensing.com

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresade software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para o avanço da infraestrutura mundial - sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos, para projeto, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campus, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem aplicações MicroStation e Bentley Openpara modelagem e simulação, softwareSeequent para geoprofissionais eBentley Infrastructure Cloud, abrangendo ProjectWise para entrega de projetos, SYNCHRO para gerenciamento de construção e AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de US$ 1 bilhão em 194 países. www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent, sensemetrics e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 [email protected] Siga-nos no Twitter: @BentleyBrasil

Contato de imprensa: Grace Rocoffort de Vinnière [email protected]

