Comunicado do Business Wire :American Express

A American Express Travel® publicou hoje seu Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2023, destacando as quatro tendências globais que inspirarão as pessoas a viajar este ano:

-- A ascensão do "Set-Jetting": filmes populares, séries de TV e mídias sociais estão inspirando as pessoas a viajarem para os lugares que são exibidos nas telas, como Itália, Paris, Yellowstone e Londres

-- Destinos deliciosos: desde os principais restaurantes, populares estabelecimentos locais até aulas de culinária, as pessoas estão escolhendo seu próximo destino com base no que comerão lá

-- Onda de bem-estar: as férias restauradoras estão em alta, com os viajantes priorizando autocuidado e saúde física e mental

-- Viajar fora da zona turística: os viajantes querem descobrir joias escondidas e apoiar a comunidade local que visitam

O relatório, baseado em dados de pesquisas com viajantes dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, México, Japão, Índia e Reino Unido, revelou que mais da metade (52%) dos entrevistados disseram que planejam viajar mais este ano do que no ano passado e 50% dos entrevistados estão planejando gastar mais dinheiro em viagens em 2023 do que em 2022. 84% dos entrevistados da Geração Z e dos Millenials preferem tirar as férias dos sonhos a comprar um novo item de luxo, e 79% concordou que viajar é uma prioridade importante no orçamento.

"As férias são preciosas, e os viajantes estão priorizando itinerários personalizados criados com base nas suas paixões, desde planejar umas férias inteiras por causa de uma única reserva para jantar até obter o vídeo perfeito para o TikTok", afirmou Audrey Hendley, presidente da American Express Travel. "Não importa qual é a inspiração, os consultores da American Express Travel têm a expertise para ajudar qualquer tipo de viajante a planejar todos os tipos de viagem."

Entre os principais dados do Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2023 da American Express Travel estão:

-- A cultura pop e as mídias sociais estão influenciando a ascensão do "set-jetting" (viajar para ver lugares exibidos nos filmes ou séries), especialmente entre os viajantes mais jovens. 75% dos participantes concordam que as mídias sociais os inspiram a viajar para um destino específico 70% da Geração Z e dos Millennials entrevistados concordam que já se sentiram inspirados a visitar um destino após vê-lo em uma série de TV, fonte de notícias ou filme 46% da Geração Z e dos Millennials entrevistados disseram que já se sentiram inspirados a viajar a um destino por causa do Instagram

-- Desde visitar os melhores restaurantes e populares estabelecimentos locais até fazer aulas de culinária, a comida tem um impacto enorme no destino da viagem. 81% dos entrevistados concordam que experimentar comidas e a culinária local é a parte da viagem que eles mais aguardam 66% da Geração Z e dos Millennials entrevistados concordam que a maior parte da sua inspiração de "comer ao viajar" vem das mídias sociais Quase metade (47%) da Geração Z e dos Millennials entrevistados concordam que eles já planejaram toda uma viagem para ir a um restaurante específico

-- Priorizar o autocuidado está levando a uma alta nas férias restauradoras. 73% dos entrevistados estão planejando férias este ano para melhorar sua saúde mental, física e emocional 60% da Geração Z e dos Millennials entrevistados disseram que fazem um esforço extra para reservar hotéis que oferecem spa e serviços de bem-estar

-- Os viajantes querem descobrir joias escondidas e apoiar as comunidades locais que visitam. 85% dos entrevistados querem visitar um lugar onde eles possam realmente vivenciar uma cultura local 78% dos entrevistados disseram que, em 2023, estão interessados em tirar férias que apoiem as comunidades locais

Como a demanda por viagens continua em 2023, a American Express Travel fornece acesso excepcional a viagens a titulares de cartão elegíveis, incluindo mais de 1.400 lounges em aeroportos através de sua Global Lounge Collection; mais de 7.000 consultores de viagens; reservas em restaurantes através do Resy e guias selecionados de onde comer no Resy.com/Travel; benefícios em mais de 2.000 hotéis escolhidos a dedo ao redor do mundo por meio do Fine Hotels + Resorts® e The Hotel Collection; e muito mais.

O Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2023 completo da American Express Travel pode ser visualizado aqui.

Metodologia:

1O Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2023 da American Express é baseado em dados obtidos por meio de uma pesquisa online realizada pela Morning Consult entre 3 e 11 de fevereiro de 2023 com uma amostra de 1.000 viajantes da Austrália, Canadá, Índia, Japão, México e Reino Unido, e 2.000 viajantes dos EUA com renda familiar equivalente a pelo menos US$ 70.000 e que geralmente viajam de avião pelo menos uma vez ao ano. Os resultados da pesquisa em cada mercado têm uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

2Geração Z e Millennials são definidos como entrevistados que nasceram entre 1981 e 2012.

