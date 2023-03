Com Mbappé como capitão, França inicia nova era nas eliminatórias da Euro

Uma nova era se abre para a seleção da França, com Kylian Mbappé como capitão, nesta sexta-feira (24) contra a Holanda, na estreia da equipe nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, no Stade de France, em Paris.

A seleção francesa volta para casa três meses depois do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2022 com o apoio massivo dos torcedores e contra um adversário que, embora não esteja em alta, é difícil de bater.

À frente dos 'Bleus', um jovem capitão de 24 anos será o encarregado de comandar um time rejuvenescido até a próxima Euro na Alemanha: Mbappé herdou a braçadeira do goleiro Hugo Lloris, aposentado da seleção, que foi o capitão durante mais de uma década.

Para buscar o título da Eurocopa, o único que ainda não conquistou pela França, o técnico Didier Deschamps delegou uma parte de seu poder ao atacante do Paris Saint-Germain, maior representante de uma geração talentosa e ávida por troféus.

"Kylian é um capitão carismático dentro e fora de campo, ele pode conduzir um grupo inteiro", afirma Marcus Thuram.

Junto à liderança de Mbappé, a juventude de Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté e Dayot Upamecano vai entrar em campo contra os holandeses. E também será vista no banco, com Eduardo Camavinga, Jean-Clair Todibo e Khéphren Thuram.

O gol também tem novo dono: Mike Maignan, que aos 27 anos assume a vaga de Lloris.

No ataque, Deschamps terá que escolher entre o experiente Olivier Giroud (36 anos), maior artilheiro da história dos 'Bleus' (53 gols em 120 jogos), ou Randal Kolo Miani (cinco jogos, um gol) de 24 anos.

"Não coloco nele o rótulo de titular indiscutível, mas ele tem mais argumentos a seu favor agora do que antes do Mundial", disse o treinador sobre o jovem jogador do Eintracht Frankfurt.

Já o comandante da 'Laranja Mecânica', Ronald Koeman, sofre com a falta de opções, após sua equipe ser dizimada por uma "infecção viral" que tirou cinco jogadores do duelo, informou nesta quinta-feira a Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB).

Já sem poder contar com o volante Frenkie de Jong, que sofreu uma lesão na coxa pelo Barcelona, Koeman também não terá o zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, e o atacante Cody Gakpo, do Liverpool.

De todo modo, os franceses terão muito com o que se preocupar, já que a Holanda vem com nomes como o atacante Memphis Depay, companheiro de Antoine Griezman no Atlético de Madrid, e Virgil Van Dijk, que forma a dupla de zaga do Liverpool ao lado de Konaté.

