Protestos na França ameaçam visita de Charles III

Em sua primeira viagem ao exterior como rei da Inglaterra na próxima semana, Charles III pode encontrar ruas cheias de lixo, transportes em greve e contratempos em sua visita à França em pleno conflito social por uma reforma impopular.

Um assessor do presidente francês Emmanuel Macron, que pediu anonimato, disse à AFP nesta quarta-feira(22) que a "agenda ainda está sendo elaborada por ambas as partes".

A viagem planejada pelo soberano britânico como uma declaração de amizade dos dois lados do Canal da Mancha ocorre em meio a protestos massivos contra o adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos na França.

Milhares de toneladas de lixo se acumulam nas ruas de Paris, onde Charles chegará no domingo com a rainha consorte Camilla, e sindicalistas alertam que sua passagem por Bordeaux (sudoeste) será conturbada.

A programação do monarca na cidade produtora de vinho inclui um passeio de bonde e uma visita à Câmara Municipal, onde ocorreram confrontos na semana passada. "É quase certo que o rei não poderá pegar o bonde", disse Pascal Mesgueni, do sindicato CFTC, ao jornal local Sud Ouest.

A operadora de transporte urbano Keolis alertou para possíveis "interrupções relacionadas aos protestos contra a reforma da Previdência".

Os sindicatos convocaram uma greve nacional na quinta-feira na França, mas seus planos para a próxima semana são desconhecidos.

Uma fonte do serviço ferroviário CGT disse que "haverá uma ação em torno da visita" real em meio a especulações de que o monarca pode decidir pegar o trem entre Paris e Bordeaux.

Ainda não estão claras as condições para os jornalistas franceses que desejam cobrir a viagem, algo incomum em uma visita de tamanho diplomático e interesse público.

A viagem ocorre em um momento complicado para Macron, de 45 anos, que receberá Charles III em um banquete de Estado no Palácio de Versalhes, nos arredores da capital.

O Palácio ficou marcado na memória dos franceses por ser lar do rei Luis XVI, transferido para Paris durante a Revolução Francesa em 1789 e guilhotinado quatro anos depois.

Os críticos de Macron costumam acusá-lo de ser autoritário e de governar como um "monarca republicano" e a adoção por decreto de sua reforma previdenciária reafirmou essa visão.

"É realmente a prioridade receber Charles III em Versalhes? Claro que não! (....) A prioridade é discutir com a sociedade que protesta", afirmou a deputada Sandrine Rousseau aos meios BFMTV e RMC.

Depois da França, Charles III e sua esposa devem viajar à Alemanha. A escolha dos dois países foi percebida como uma tentativa de erguer pontes entre o Reino Unidos e seus principais aliados europeus após anos de tensões pelo Brexit.

Segundo a agenda divulgada pelo Palácio de Buckingham, Charles deve participar de uma cerimônia no Arco do Triunfo ao lado de Macron na segunda-feira e falar aos parlamentares no Senado francês.

Sua estadia em Bordeaux também deve incluir uma visita a uma vinícola ecológica e uma região devastada por incêndios florestais durante o último verão no hemisfério norte.

