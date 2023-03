Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 22 de março às 05h (Bras.). (135 x 162 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucr}ania localizando os mortos em combates desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled.(135 x 122 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

* Otan-defesa-diplomacia-Turquia-Finlândia-Suécia-Rússia-Ucrânia-conflito: mapa com os países-membros da OTAN. (135 x 150 mm) - Reenvio disponível

* França-sociedade-previdência-sindicatos: mapa dos movimentos de protesto contra a reforma da Previdência previstos para 23 de março, segundo o sindicato CGT (às 14:57 Bras.). (90x112 mm) - Disponível

* GB-inflação-economia-política-governo-indicador: inflação no Reino Unido desde 1989, com evolução interanual em porcentagem. (92 x 78 mm) - Atualização disponível

* EUA-economia-Fed-inflação:

1/ Evolução porcentual interanual do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos desde 1948. (92 x 80 mm) - Reenvio disponível

2/ Evolução da taxa base de juros do Federal Reserve dos EUA. (90x61 mm) - Disponível

* China-Rússia-diplomacia-política: exportações entre China e Rússia, dados mensuais das aduanas chinesas desde outubro de 2021, em bilhões de dólares. (90x86 mm) - Disponível

* Água-meio-ambiente-clima-política-diplomacia:

1/ Mapa com os níveis de estresse hídrico nas principais baías do mundo, segundo dados Aquastat (FAO). (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa com o nível de aridez segundo a definição do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com datos Aquastat (FAO). (135 x 97 mm) - Reenvio disponível

* Empresas-meio-ambiente-carbono-contabilidade-valores-clima-petróleo-energia: dados sobre o método de "scopes" ou perímetro, utilizado para calcular a pegada de carbono das empresas.(135 x 118 mm) - Reenvio disponível

* Religião-Islã-Ramadã: explicação sobre a decisão da data para a festa de Ramadã, um dos cinco pilares do Islã.(89x87 mm) - Disponível

