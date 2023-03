PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Presidente ucraniano visita frente de batalha na região de Bakhmut

ONU CÚPULA ÁGUA: ONU faz alerta sobre a crise da água

FRANÇA MANIFESTAÇÕES: Macron defende reforma da Previdência

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Presidente ucraniano visita frente de batalha na região de Bakhmut

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitou posições militares perto da cidade Bakhmut, na frente de batalha no leste do país, horas depois de Vladimir Putin se reunir com o presidente chinês Xi Jinping, que fez uma visita de três dias à Rússia.

KAZANLAK:

Bulgária, discreta reserva de munições para Ucrânia

Oficialmente, a Bulgária, com sua histórica proximidade com a Rússia, não exporta armas para a Ucrânia. Suas fábricas da era comunista funcionam, no entanto, a pleno vapor e contratam muita mão de obra.

KIEV:

Cavalos aliviam a alma dos soldados ucranianos

Um cavaleiro em uniforme militar se inclina e abraça o pescoço de Persik, um dos cavalos em um centro equestre nos arredores de Kiev, onde soldados ucranianos descansam dos horrores da guerra.

=== ONU CÚPULA ÁGUA ===

NAÇÕES UNIDAS:

'Vampirizar' recursos hídricos confronta a humanidade com crise 'iminente', alerta ONU

A humanidade "vampiriza" os recursos hídricos do planeta "gota a gota", alerta a ONU em um relatório publicado horas antes da abertura, nesta quarta-feira, da primeira conferência sobre a água em quase meio século, que tentará dar esperança a milhões de pessoas, ameaçadas por uma crise mundial "iminente".

=== FRANÇA MANIFESTAÇÕES ===

PARIS:

Macron defende entrada em vigor da reforma da Previdência até o fim do ano

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira (22) a entrada em vigor de sua impopular reforma da Previdência até o fim do ano, em um momento de intensificação dos protestos contra o projeto do governo.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Corte IDH debate aborto pela primeira vez

Pela primeira vez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos discute na quarta-feira e quinta-feira (22 e 23) a situação de uma mulher que foi proibida de fazer um aborto mesmo com sua vida em risco, no caso "Beatriz x El Salvador".

-- EUROPA

LONDRES:

Boris Johnson defeende seu futuro em audiência no Parlamento sobre o "partygate"

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson precisará utilizar seu dom de de sobrevivência política em um interrogatório de alto risco para seu futuro, em uma comissão que investiga se ele mentiu de maneira intencional para o Parlamento sobre o escândalo conhecido como "partygate".

-- ÁSIA

JURM:

Terremoto deixa 13 mortos no Afeganistão e Paquistão

Ao menos 13 pessoas morreram no Afeganistão e Paquistão em um terremoto de 6,5 graus de magnitude, que também foi sentido a milhares de quilômetros de distância do epicentro na terça-feira (21).

-- ÁFRICA

BENTIU:

Sudão do Sul já tem dois terços do país debaixo d'água após quatro anos de inundações

Embora o Sudão do Sul não tenha registrado chuvas fortes há meses, as inundações continuam avançando na cidade de Bentiu, ameaçando as contenções feitas com tijolos de barro que protegem da água a população abandonada e faminta.

=== ECONOMIA ===

ZURIQUE:

Desastres naturais e inflação aumentaram custos dos seguros em 2022

Os desastres naturais aumentaram os custos das seguradoras em 2022 e a inflação as tornou ainda mais caras, revelou a resseguradora Swiss Re nesta quarta-feira (22).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MADRI:

Do YouTube ao TikTok, jovens revolucionam forma de contar notícias

Nos arredores de Madri, quatro amigas que gravam vídeos curtos resumindo notícias sobre atualidades, acumulam milhares de visualizações no TikTok, onde outros jovens também têm renovado o acesso à informação, se distanciando dos meios tradicionais.

PEQUIM:

Censura e sanções dos EUA: os desafios da versão chinesa do 'ChatGPT'

A apresentação tímida na China de uma alternativa ao ChatGPT expõe as dificuldades enfrentadas pelas empresas do gigante asiático na corrida da Inteligência Artificial, em um contexto de rivalidade tecnológica com os Estados Unidos e de censura.

OSLO:

Matemático argentino-americano Caffarelli vence o prêmio Abel

O matemático argentino-americano Luis Caffarelli venceu nesta quarta-feira (22) o prestigioso prêmio Abel por seu trabalho com as "equações diferenciais parciais", que permitem descrever fenômenos tão diversos como o fluxo da água ou o crescimento da população.

