Parlamento etíope retira partido de rebeldes do Tigré de entidades terroristas

Os deputados etíopes retiraram a Frente Popular de Libertação do Povo do Tigré (TPLF), partido das autoridades rebeldes desta região do norte do país africano, da lista de entidades terroristas - anunciou a Câmara Baixa do Parlamento nesta quarta-feira (22).

"A decisão de retirar a designação de terrorista do TPLF foi adotada por maioria" dos votos, disse a Câmara dos Representantes do Povo da Etiópia em sua conta no Facebook.

A TPLF governou a Etiópia por três décadas, até ser gradualmente marginalizado depois da chegada do primeiro-ministro Abiy Ahmed ao poder em 2018. Foi declarado terrorista pelas autoridades etíopes em 6 de maio de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde novembro de 2020, vive um conflito armado com o governo federal, encerrado graças a um acordo de paz assinado no final do ano passado. Esse pacto prevê o levantamento dessa classificação de terrorista.

"Durante os debates, ficou claro que retirar a classificação de terrorista da TPLF era indispensável para a aplicação do acordo de paz concluído em Pretória entre o governo federal e a TPLF", afirmou a Câmara Baixa.

O número de votos a favor da adoção não foi especificado, mas 61 deputados votaram contra, e cinco se abstiveram.

Em conformidade com o acordo de paz, os combates cessaram, os serviços básicos (eletricidade, telecomunicações, bancos, entre outros) começaram a ser restabelecidos no Tigré, e os acessos à região foram reabertos.

A suspensão da classificação de terrorista abre caminho para o estabelecimento de uma administração interina no Tigré liderada pela TPLF.

ayv/mab/tt

Tags