Oposição da Nigéria recorre à Justiça após derrota eleitoral

O candidato do principal partido de oposição da Nigéria, Atiku Abubakar, que ficou em segundo lugar nas eleições, recorreu à Justiça na noite de terça-feira (21) para contestar a vitória do partido da situação.

Abubakar entrou com um recurso em um tribunal de Abuja, somando-se ao terceiro colocado Peter Obi, do Partido Trabalhista, que também contestou os resultados na Justiça.

O candidato do Partido Congresso de Todos os Progressistas (APC), Bola Tinubu, venceu as eleições com 37% das preferências, mas a oposição denunciou uma "fraude em massa", após vários atrasos na transmissão eletrônica dos resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas eleições de 25 de fevereiro, Abubakar obteve 29% dos votos, e Obi, 25%. Principal sigla da oposição, o Partido Democrático Popular (PDP) alega que a eleição deve ser invalidada, porque a Comissão Eleitoral violou a lei.

Abubakar denuncia que houve fraude e pede a realização de novas eleições, ou que seja declarado vencedor.

Os especialistas esperam que esses recursos judiciais cheguem à Suprema Corte, como já aconteceu nas eleições anteriores, em 2019.

A transmissão do comando está prevista para maio.

pma/aml/emp/an/mb/tt

Tags