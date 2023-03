OEA expressa preocupação com exclusão de candidatos a cargos eletivos na Guatemala

A Secretaria para o Fortalecimento da Democracia da Organização dos Estados Americanos (OEA) expressou nesta quarta-feira preocupação com a impugnação e exclusão de candidatos do processo de inscrição para as eleições gerais de junho na Guatemala.

Em 25 de junho, os guatemaltecos irão às urnas para eleições presidenciais, legislativas e municipais, nas quais o presidente Alejandro Giammattei não concorrerá à reeleição.

"Centenas de pessoas, algumas delas muito importantes" foram excluídas do processo de inscrição, que termina no próximo dia 25, afirmou a secretaria da OEA, advertindo que "as exclusões que não cumprirem" as restrições previstas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) "serão contrárias aos princípios interamericanos que regem a participação em assuntos públicos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretaria acrescentou que "os mecanismos estabelecidos para impugnações e exclusões de candidaturas geram incertezas e tensão".

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) já havia protestado, no começo do mês, pedindo à Guatemala que garanta "o exercício dos direitos políticos".

A pedido da Guatemala, a OEA irá enviar uma Missão de Observação Eleitoral àquele país.

erl/atm;lb

Tags