Matemático argentino-americano Caffarelli vence o prêmio Abel

O matemático argentino-americano Luis Caffarelli venceu nesta quarta-feira (22) o prestigioso prêmio Abel por seu trabalho com as "equações diferenciais parciais", que permitem descrever fenômenos tão diversos como o fluxo da água ou o crescimento da população.

Ele é o primeiro matemático sul-americano a vencer o prêmio norueguês, entregue pela primeira vez em 2003.

Professor da Universidade do Texas, Caffarelli, 74 anos, foi recompensando por suas "contribuições fundamentais à teoria da regularidade das equações diferenciais não lineares", anunciou a Academia Norueguesa de Ciências e Letras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É uma honra receber este prêmio, que destaca uma vida inteira de trabalho", afirmou o laureado, que se declarou "surpreso e feliz," à agência norueguesa NTB.

As equações diferenciais são ferramentas utilizadas pelos cientistas para prever o comportamento do mundo físico e relacionam uma ou mais funções desconhecidas e suas derivadas, destacou a academia em seu comunicado.

Desempenham um papel importante em várias disciplinas, incluindo Física, Economia e Biologia.

A academia do país nórdico ressaltou, em particular, as contribuições do premiado durante mais de 40 anos à teoria da regularidade.

"Ao combinar seu brilhante conhecimento geométrico com engenhosas ferramentas analíticas e métodos, ele teve e continua tendo um impacto muito importante na área", afirmou Helge Holden, presidente do comitê Abel.

A Universidade do Texas parabenizou seu professor em um comunicado por receber "a maior honraria no campo da matemática".

"Luis Caffarelli introduziu técnicas novas e engenhosas que mostram uma brilhante perspicácia geométrica", afirmou o reitor desta universidade com sede em Austin, Jay Hartzell.

"Mudar o mundo começa por entender o mundo e Luis tem ajudado no avanço da compreensão da humanidade de alguns dos problemas mais formidáveis da matemática", acrescentou.

Caffarelli sucede o americano Dennis Parnell Sullivan, vencedor do prêmio Abel em 2022 por seus trabalhos nas áreas de topologia e teoria do caos.

Batizado em homenagem ao matemático norueguês Niels Henrik Abel (1802-1829), o prêmio é financiado pelo governo da Noruega e entrega 7,5 milhões de coroas norueguesas (728.500 dólares) ao vencedor.

Caffarelli receberá o prêmio em Oslo no dia 23 de maio.

Matemático prolífico, Cafarelli participou em mais de 130 colaborações e orientou mais de 30 doutorandos em um período de 50 anos.

Ele já recebeu vários prêmios, como o Leroy Steele por sua trajetória, concedido pela Sociedade Matemática Americana, o Prêmio Wolf e o Prêmio Shaw.

phy/mar/mb/dbh/zm/fp

Tags