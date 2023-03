Kremlin não se surpreende com reação 'hostil do Ocidente a reunião Xi-Putin

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que não está surpreso com a reação "hostil" dos países ocidentais à reunião de cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping, que reforçaram sua aliança em pleno conflito na Ucrânia.

"No que diz respeito à reação dos países do coletivo ocidental, o fato de sua reação para todas as questões ter sido de natureza hostil não é novidade para ninguém", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

