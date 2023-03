Dez soldados mortos em combates no Iêmen apesar dos esforços de paz

Ao menos 10 soldados morreram em novos combates no Iêmen, informaram fontes militares à AFP, em um momento de esforços diplomáticos para acabar com a prolongada guerra no país mais pobre do mundo árabe.

De acordo com duas fontes militares, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, executaram um ataque em uma zona montanhosa da província de Marib: ao menos 10 soldados morreram e um número indeterminado de agressores.

O enviado especial da ONU para o Iêmen mencionou nesta semana "intensos esforços diplomáticos" para um acordo de paz, depois que a Arábia Saudita e o Irã, potências regionais que travam um combate indireto neste país, concordaram em restabelecer relações diplomáticas.

