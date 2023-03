Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras em fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que várias de suas fábricas tiveram suas autoavaliações do Módulo Ambiental para Instalações Industriais Higg (FEM) e do Módulo Social e Trabalhista para Instalações Industriais Higg (FSLM) verificadas por terceiros independentes no ano passado e obtiveram pontuações no quartil superior.

The LYCRA Company's manufacturing sites in Waynesboro, Virginia; Maydown, Northern Ireland; and Foshan, China, completed verification for the Higg FEM module, while its Tuas, Singapore, and Maydown sites completed verification for the Higg FSLM module.

Os locais de fabricação da The LYCRA Company em Waynesboro (EUA), Maydown (Irlanda do Norte) e Foshan (China) concluíram a verificação para o módulo Higg FEM, enquanto suas instalações em Tuas (Singapura) e Maydown (Irlanda do Norte) concluíram a verificação para o módulo Higg FSLM. Uma cópia dos relatórios verificados para o Higg FEM e o Higg FSLM pode ser solicitada em [email protected]

O Higg FEM revisa emissões atmosféricas, uso de energia, sistemas de gestão ambiental, águas residuais, resíduos, gerenciamento de produtos químicos e uso de água. Os seis locais de fabricação da The LYCRA Company concluíram a autoavaliação, com os três locais mencionados acima assegurando a verificação. A meta da empresa é ter locais que representem 80 % da produção de fibra LYCRA® sendo verificados pelo Higg FEM até 2024.

"A The LYCRA Company se esforça para ser líder do setor em sustentabilidade, utilizando dados confiáveis e verificados de forma independente", disse Alan McElreavey, gerente do programa de sustentabilidade de operações da The LYCRA Company. "Os módulos para instalações industriais Higg são amplamente utilizados no setor de vestuário para avaliar o impacto ambiental dos locais de fabricação, descobrir oportunidades de melhoria e medir nosso progresso em relação ao desempenho básico estabelecido. A conclusão dos módulos para instalações industriais Higg impulsiona comportamentos que se tornam incorporados em nossa empresa, melhorando nossa cultura de sustentabilidade e criando mudanças mensuráveis."

"O Higg FEM está alinhado com nossos objetivos nas principais áreas de impacto e nos ajuda a melhorar nosso perfil de sustentabilidade e operar como um bom cidadão corporativo", disse Hector Chapa, gerente de integração de negócios da The LYCRA Company. "Ele também apoia dois pilares de nossa plataforma de sustentabilidade da Agenda Planeta: responsabilidade corporativa e excelência em fabricação."

As fábricas da The LYCRA Company em Tuas (Singapura) e Maydown (Irlanda do Norte) também concluíram a verificação de terceiros de seu Higg FSLM, ambas com pontuações no quartil superior. A autoavaliação do Higg FSLM fornece informações sobre o progresso social e as condições de trabalho em cada local, incluindo remuneração e saúde e segurança, e identifica áreas para melhoria contínua.

"Nossos clientes upstream e downstream estão pedindo cada vez mais a fornecedores como nós que forneçam certificações independentes que avaliam o impacto ambiental de suas instalações, bem como práticas sociais e trabalhistas no local de trabalho", disse Kok Beng Chew, diretor de operações regionais da Ásia-Pacífico. "As Higg Facility Tools são imprescindíveis para os negócios hoje em dia porque nos permitem permanecer no caminho certo e ser um produtor responsável de spandex [elastano]."

A The LYCRA Company é membro da Sustainable Apparel Coalition, uma aliança sem fins lucrativos que desenvolveu as Higg Facility Tools. A organização internacional consiste em mais de 280 partes interessadas na indústria da moda.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções em fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e higiene pessoal. Com sede em Wilmington (EUA), a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, experiência técnica, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui grandes marcas comerciais e de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA Company remonta a 1958, com a invenção do fio elastano original, a fibra LYCRA®. Atualmente, a The LYCRA Company se centra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender às necessidades do consumidor em conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse www.thelycracompany.com.

Contato

Karie J. Ford [email protected]

