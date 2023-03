Comunicado do Business Wire :CARBIOS

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pioneira no desenvolvimento e na industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e tecidos, anunciou a publicação de um artigo intitulado "Enzymes' power for plastics degradation" (O poder das enzimas na degradação de plásticos) no Chemical Reviews, um dos 10 periódicos científicos mais influentes do mundo. O artigo é uma revisão crítica e abrangente de pesquisas publicadas até a data sobre a degradação enzimática de todos os tipos de plásticos (PET, PLA, poliolefinas, poliuretanos, poliamidas) e inclui quase 700 referências. Contando com a coautoria de pesquisadores em biotecnologia da Carbios e seu parceiro acadêmico, o Toulouse Biotechnology Institute (TBI, Instituto Biotecnológico de Toulouse), bem como com dois notáveis professores de ciência de polímeros da Universidade de Bordeaux, o trabalho reúne a expertise nas áreas de enzimologia, ciência de polímeros e o setor, a fim de acelerar a transição para a uma economia circular do plástico.

Além desse estudo bibliográfico abrangente, os autores analisaram os dados para discutir o escopo, as limitações, os desafios e as oportunidades relacionados à reciclagem enzimática de plástico, com vistas a desenvolver inovações e processos industriais. A perspectiva única do artigo e o valor agregado com relação a questões relativas à poluição plástica são sua visão crítica da transferência tecnológica e escalabilidade industrial.

"Qualquer novo projeto de pesquisa científica começa com um estudo bibliográfico exaustivo, conforme fizemos para nossas tecnologias de biorreciclagem de PET e biodegradação de PLA. Hoje, a Carbios é a empresa mais avançada na industrialização de sua tecnologia de biorreciclagem de PET",comentou Alain Marty, diretor científico da Carbios."A missão da Carbios é a de trazer todos os tipos de plásticos para a economia circular. Por isso, estou muito orgulhoso por colaborar com nosso parceiro de longa data, o TBI, bem como com novos parceiros na Universidade de Bordeaux, na publicação do artigo no Chemical Reviews, que servirá de base para pesquisas em soluções de reciclagem biológica para outros polímeros".

"Após o convite para escrever um artigo para a vindoura publicação temática do Chemical Reviews, colaboramos mais uma vez com a Carbios. Alinhada com o tema 'Fechando lacunas: aprendendo com a catálise além das fronteiras', nossa colaboração vai além das fronteiras da ciência de plásticos e polímeros, de forma a considerar a viabilidade industrial e encontrar novas soluções para diferentes polímeros usando biocatálise",afirmou Isabelle André, diretora de pesquisas do CNRS(Centro Nacional de Pesquisa Científica da França). "Como pesquisadora, é sempre gratificante e recompensador ver os frutos de um trabalho árduo publicado em um periódico respeitado, e eu parabenizo todos os pesquisadores envolvidos."

Para ler o artigo no Chemical Reviews, clique aqui:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00644

A publicação está programada para sair na próxima edição, que leva o tema "Bridging the Gaps: Learning from Catalysis across Boundaries" (Fechando lacunas: aprendendo com a catálise além das fronteiras).

Autores: Tournier, Vincent (Carbios) ; Duquesne, Sophie (TBI) ; Guillamot, Frédérique (Carbios) ; Cramail, Henri (Université Bordeaux); Taton, Daniel (Université Bordeaux); Marty, Alain (Carbios); André, Isabelle (TBI)

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia ecológica, desenvolvendo processos biológicos e inovadores. Mediante sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, bandejas, tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Essa inovação PET, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa do prestigiado periódico Nature. A Carbios iniciou com êxito sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand em 2021. Agora, deu mais um passo importante para a industrialização do seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, a Carbios e a L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia proprietária de reciclagem. Comprometidas em desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europa se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um contrato com On, Patagonia, PUMA e Salomon, a fim de desenvolver soluções que promovam a capacidade de reciclagem e circularidade de seus produtos. A PVH Corp. se uniu a este consórcio em janeiro de 2023.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos 100% compostáveis em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Esta tradução é apenas para fins informativos. Em caso de discrepância com a versão original deste comunicado à imprensa, a versão original irá prevalecer.

1 Toulouse Biotechnology Institute (Instituto Biotecnológico de Toulouse), unidade de pesquisa conjunta associando o INSA de Toulouse (Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse), o CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica) e o INRAE (Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

