Chelsea e Wolfsburg surpreendem e vencem Lyon e PSG na ida das quartas da Champions feminina

O Lyon, atual campeão da Liga dos Campeões Feminina, e o Paris Saint-Germain foram surpreendidos nesta quarta-feira ao perderem por 1 a 0 em casa para Chelsea e Wolfsburg no jogo de ida das quartas de final do principal torneio europeu de clubes.

O primeiro a vencer foi o Chelsea, que levou a melhor como visitante contra o Lyon graças a um gol da atacante norueguesa Guro Reiten no primeiro tempo (28).

Agora o time inglês terá a oportunidade de conquistar a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões feminina na quinta-feira da próxima semana, em Londres.

Quem vencer este duelo enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto Barcelona-Roma.

Pelo fato de jogar em casa e por ser o clube mais vitorioso da Europa no futebol feminino, o Lyon começou dominando o jogo, mas sem materializar essa superioridade nas chances de gol, exceto em um mano a mano de Eugénie Le Sommer contra a goleira inglesa Ann-Katrin Berger, mas a atacante francesa chutou para fora (9).

O Chelsea surpreendeu as francesas ao roubar uma bola na zona de criação do Lyon, e Guro Reiten converteu em gol com um chute colocado, fora de alcance da goleira chilena do Lyon, Christiane Endler (28).

A trave evitou que a goleira sul-americana sofresse o segundo gol apenas cinco minutos depois, em um poderoso chute de pé esquerdo de Lauren James.

Na segunda etapa, as inglesas defenderam muito bem, sem deixar muitas chances de empate para as francesas, exceto em uma chance de Delphine Cascarino, que acertou a trave (60).

Frustradas, as francesas poderiam ter sofrido o segundo gol no final do jogo, mas o chute da sueca Johanna Rytting Kaneryd foi desviado por Endler (89).

Nos jogos disputados na terça-feira, o atual vice-campeão europeu Barcelona e Bayern de Munique conseguiram uma vantagem para a partida de volta ao vencerem Roma e Arsenal por 1 a 0, respectivamente.

Mais tarde, o duelo entre PSG e Wolfsburg foi disputado no Parque dos Príncipes e terminou com a vitória alemã graças a um pênalti convertido pela holandesa Dominique Janssen (62).

As defesas prevaleceram no primeiro tempo o que dificultou a criação de grandes chances de gol, mas depois do intervalo o jogo se animou... graças à intervenção do VAR. Aos 54 minutos, a árbitra inglesa Rebecca Welch viu um pênalti na queda da parisiense Sakina Karchaoui na área, mas, após consultar o vídeo, recuou na decisão, não considerando punível a ação da defesa alemã.

Apenas cinco minutos depois, em cobrança de escanteio, a árbitra foi avisada pelo VAR que a cabeçada de Lena Sophie Oberdorf acertou a mão de Elisa de Almeida, que também recebeu o segundo cartão amarelo por essa ação e acabou sendo expulsa.

O castigo foi duro demais para o PSG, que não conseguiu mais reagir.

--- Jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina:

Terça-feira:

Bayern de Munique 1 Schüller (39)

Arsenal 0

Roma 0

Barcelona 1 Paralluelo (33)

Quarta-feira:

Lyon 0

Chelsea 1 Reiten (28)

PSG 0

Wolfsburg 1 Janssen (62, de pênalti)

