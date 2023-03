BCB mantém taxa de juros apesar de pressão do governo

O Banco Central do Brasil (BCB) manteve, nesta quarta-feira (22), a taxa básica de juros (Selic) em 13,75%, com o objetivo de reduzir a inflação, apesar das pressões do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir o custo do crédito.

O Comitê de Política Monetária do BCB (Copom) informou sua decisão de deixar a taxa Selic sem mudanças pela quinta vez consecutiva, mantendo-a assim em um dos níveis mais altos do mundo.

"Essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta", indicou o Copom em comunicado divulgado após a segunda reunião do ano.

Lula, por sua vez, classificou, na terça-feira, de "absurdo" o nível da taxa Selic que, segundo ele, atrapalha os investimentos.

Para 2023, o Banco Central tem como meta de inflação um teto de 4,75%, enquanto as projeções do mercado chegam a 5,85%, segundo o último boletim Focus da entidade.

A decisão do comitê coincide com o consenso de uma centena de consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo jornal Valor, que não esperavam movimentos na Selic.

Assim, a taxa Selic ficou no mesmo nível desde agosto do ano passado, quando acabou o ciclo de alta, iniciado em março de 2021, partindo do mínimo histórico de 2%, estabelecido para impulsionar o consumo em plena pandemia.

Já a inflação anualizada permaneceu na casa dos dois dígitos por vários meses, mas o indicador cedeu para 5,6% em 12 meses em fevereiro.

O Copom garantiu em seu comunicado que a decisão de manter a taxa também implica o "fomento do pleno emprego".

Mas, nas últimas semanas, o governo vinha aumentando a pressão sobre a autoridade monetária para que reduzisse a Selic.

Juros altos encarecem o crédito e, em contrapartida, diminuem o consumo e os investimentos.

"Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para que a economia possa ter investimento", afirmou o presidente em uma entrevista ao site Brasil 247.

Lula afirma que os juros altos atrapalham o crescimento, freando os investimentos e a geração de emprego, enquanto "temos 33 milhões de pessoas passando fome".

"Só quem concorda com juros altos é o sistema financeiro, que sobrevive e vive disso e ganha muito dinheiro com especulações", criticou o presidente.

Mas não é só o governo quem critica a decisão do Copom. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou de "equivocada" a manutenção da Selic, assinalando que uma taxa de juros tão alta é "desnecessária para o combate à inflação e apenas traz custos adicionais para a atividade econômica".

Outra entidade a levantar a voz contra a manutenção da Selic foi a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cujo presidente, Josué Gomes da Silva, chegou a classificar o atual patamar da Selic de "pornográfico".

No último trimestre de 2022, o PIB brasileiro caiu 0,2% precisamente por consequência da taxa de juros, mas registrou um crescimento de 2,9% em estimativa anual (12 meses).

Para 2023, espera-se um crescimento econômico ainda mais fraco, de 0,88%, segundo o boletim Focus.

O Copom destacou a "incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública" como outro dos fatores que pesaram sobre sua decisão.

O governo adiou para abril a apresentação do aguardado arcabouço de controle fiscal para substituir a regra que estipulava um limite para os gastos públicos, o chamado "teto de gastos" atualmente em vigor.

Sem esse arcabouço, o mercado teme que gastos públicos desenfreados aumentem o endividamento e afetem a economia brasileira.

Além disso, o Copom mencionou a crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, que elevou "a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento", junto com uma inflação global persistente.

Nesse cenário, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumentou, nesta quarta-feira, as taxas de juros de referência dos Estados Unidos em um quarto de ponto percentual, para a faixa entre 4,75% e 5%, como esperava o mercado.

