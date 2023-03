Banco catari faz uma segunda oferta para compra do Manchester United

O Qatar Islamic Banck (QIB), presidido pelo xeque catari Jassim Bin Hamad Al Thani, um dos potenciais candidatos a comprar o Manchester United, fez uma segunda oferta pelo clube inglês, confirmou nesta quarta-feira à AFP uma fonte próxima à operação.

Os candidatos tinham até as 21h (horário da Inglaterra, 18h de Brasília) de hoje para aumentar suas propostas feitas em fevereiro.

A fonte, que não deu mais detalhes sobre o valor oferecido, afirmou que o xeque Jassim estava "confiante" em ter feito "a melhor oferta".

Segundo a imprensa britânica, outro grande potencial comprador do United, o multimilionário britânico Jim Ratcliffe, proprietário do grupo petroquímico Ineos e de vários clubes de futebol, como o Nice da França, também apresentou uma proposta melhorada.

Em fevereiro, estes dois candidatos tinham avaliado o clube na primeira rodada de ofertas em US$ 5,5 bilhões (aproximadamente R$ 29 bilhões), uma quantia abaixo do que pretendem os atuais proprietários, a família Glazer, que esperam faturar US$ 7,3 bilhões (R$ 38,4 bilhões), um recorde por um clube esportivo.

Segundo vários veículos de imprensa, as ofertas apresentadas nesta quarta-feira superariam os US$ 6,2 bilhões (R$ 32,6 bilhões), o que já representaria uma cifra recorde.

Mas o futuro do processo continua incerto. "As próximas etapas dependerão do vendedor. Não esperamos uma resposta imediata", disse a fonte próxima à operação.

Também é possível que outras ofertas tenham sido encaminhadas ao banco americano Raine, responsável pela venda.

Vários fundos de investimento mostraram interesse em comprar participações do clube, sem a necessidade de ter a maioria de suas ações ou seu controle.

Também não está descartado que os Glazer, pelo menos Joel e Avram, copresidentes do Manchester United, se mantenham à frente do clube, apesar de sua impopularidade entre os torcedores, e consigam captar investimentos, principalmente em infraestruturas.

