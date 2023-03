Willis Reed, lenda do New York Knicks, morre aos 80 anos

O ex-pivô americano Willis Reed, que liderou o New York Knicks nos dois anéis de sua história, morreu aos 80 anos, informou a franquia da NBA nesta terça-feira.

"A organização dos Knicks está profundamente triste em anunciar a morte de nosso amado capitão, Willis Reed", disse a equipe em um post nas redes sociais.

"Sempre nos esforçaremos para manter os padrões que ele deixou: a liderança incomparável, o sacrifício e a ética de trabalho que o caracterizaram como um campeão entre os campeões. Seu legado viverá para sempre", destacou a equipe de Nova York.

Eleito em 2021 entre os 75 melhores jogadores da história da NBA, Reed é uma das figuras mais lembradas do basquete em Nova York tanto pelo jogo quanto pelo carisma e liderança como capitão.

Selecionado na segunda rodada do Draft de 1964, o pivô passou uma década com os Knicks e os levou aos títulos de 1970 e 1973, nos quais foi reconhecido com o prêmio de MVP (jogador mais valioso) pelas duas finais.

No âmbito individual, Reed também foi eleito o MVP da temporada em 1970 e indicado para sete All-Star Games.

Embora menor do que outros grandes pivôs da época, Reed conseguiu uma média de 18,7 pontos e 13 rebotes por jogo em sua carreira com os Knicks, o que lhe rendeu a entrada no Haal da Fama do basquete em 1982.

