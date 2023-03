Soldados israelenses se ferem em explosão de mina na fronteira com o Líbano

Dois soldados israelenses ficaram feridos, um deles em estado grave, na explosão, nesta terça-feira (21), de uma mina na fronteira com o Líbano, anunciou o exército, poucos dias depois de Israel indicar uma invasão nesse setor.

O exército israelense informou, em um comunicado, a explosão na Linha Azul, que separa ambos os países "de uma mina durante uma atividade de engenharia rotineira do exército em um enclave no norte de Israel" e apontou que ambos os soldados haviam sido enviados para o hospital.

A televisão Al Manar, de propriedade do partido Hezbollah libanês, informou que a mina em questão era israelense.

O exército do país anunciou na quarta passada que havia matado dois dias antes um suspeito com um cinturão de explosivos que havia se infiltrado através dessa linha e fez referência a um possível envolvimento do Hezbollah.

A Unifil, a força da ONU no Líbano, informou na quinta que não havia "observado nenhuma invasão" da fronteira nos últimos dias.

