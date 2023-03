Sevilla demite Jorge Sampaoli e contrata José Luis Mendilibar

O Sevilla anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli, depois de não conseguir melhorar o rendimento da equipe, que está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, e escolheu para o seu lugar José Luis Mendilibar.

"O Sevilla FC rescindiu o contrato com seu técnico, Jorge Sampaoli, após a derrota em Getafe, que voltou a colocar a equipe à beira do rebaixamento", afirmou o clube em comunicado.

O time caiu por 2 a 0 para o Getafe no último domingo, pela 26ª rodada de LaLiga, somando sua terceira derrota nos últimos quatro jogos do campeonato e precipitando a decisão da diretoria pela demissão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O fato de a equipe não ter conseguido sair da parte de baixo da tabela desde a sua chegada como técnico e o desempenho nos últimos jogos levaram o clube a tomar esta decisão", explicou o Sevilla.

O clube agradeceu a Sampaoli pelos serviços prestados e ressaltou que o objetivo da demissão é buscar uma "reação" nas últimas 12 rodadas da competição.

Após anunciar a saída do argentino, o Sevilla informou que "chegou a um acordo" para que o espanhol José Lus Mendilibar assumisse o comando da equipe.

Depois de passar por clubes como Osasuna, Eibar, Athletic Bilbao e Valladolid, Mendilibar começa as atividades com o time já nesta terça-feira.

"Tenho que dizer adeus a uma cidade e a cores que levo no meu coração", afirmou Sampaoli em uma carta publicada em suas redes sociais, na qual diz que sai de "cabeça erguida pela atitude em todos os momentos, porque estamos nas quartas de final da Liga Europa e porque nos esforçamos muito para levar esta história adiante".

Sampaoli, cujo contrato ia até 2024, tinha chegado em outubro do ano passado para substituir Julen Lopetegui, iniciando uma segunda etapa no clube, após sua passagem de julho de 2016 a maio de 2017, quando foi chamado pela seleção argentina, com a qual caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018.

"Quando me chamaram para voltar, pensei que era uma boa opção para encerrar uma primeira etapa que, de alguma maneira, tinha ficado aberta", lembrou o treinador.

Sampaoli chegou a Sevilha com a missão de reconstruir uma equipe, que naquele momento tinha conquistado apenas cinco dos 21 pontos possíveis no Espanhol, sofrendo com as lesões e a saída na janela de transferências anterior de jogadores importantes, como os zagueiros Jules Koundé e Diego Carlos.

Mas cinco meses depois, o argentino deixa o clube sem conseguir repetir os resultados de sua passagem anterior, quando levou o Sevilla à quarta posição de LaLiga e às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Sampaoli é demitido depois de dirigir a equipe em 19 jogos no Espanhol, dos quais venceu apenas seis, empatou cinco e perdeu oito, resultados que deixaram o clube na 14ª posição da tabela, apenas dois pontos acima do Valencia, que abre a zona de rebaixamento.

"Nem sempre o futebol nos devolve com alegria a insônia que dedicamos a ele", lamentou nesta terça-feira o técnico argentino.

Nas competições internacionais, o Sevilla caiu da Champions para Liga Europa, onde Sampaoli conseguiu a classificação para as quartas de final, fase em que tem pela frente o Manchester United, que já eliminou Barcelona e Betis do torneio.

Campeão da Copa América como treinador do Chile em 2015 e com passagens por Santos e Atlético-MG no Brasil, Sampaoli passou a segunda-feira esperando uma decisão da diretoria do Sevilla após a derrota de domingo, afirmou a imprensa local.

Segundo os jornais espanhóis, as negociações em torno da multa rescisória adiaram o anúncio de sua saída para esta terça.

gr/dr/cb

Tags