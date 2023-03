Setor bancário está 'se estabilizando', diz secretária do Tesouro dos EUA

O setor bancário dos Estados Unidos está "se estabilizando", após as recentes falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank - afirmou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em uma cúpula nesta terça-feira (21).

Os mercados de ações ampliaram seus ganhos com os índices americanos e europeus fechando em alta, ao baixarem os temores de uma crise financeira depois que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e outros bancos centrais lançaram um esforço coordenado esta semana para aumentar o acesso dos credores à liquidez.

As falências causaram uma crise de confiança, já que muitos clientes de bancos médios sacaram seu dinheiro e depositaram em instituições maiores, consideradas "grandes demais" para o governo não resgatá-las em caso de quebra.

Mas "os saques agregados de depósitos dos bancos regionais se estabilizaram", após as medidas das autoridades para fortalecer a confiança e conter o contágio, de acordo com Yellen.

"Nossa intervenção era necessária para proteger o sistema bancário americano em geral. E ações similares podem se justificar, se instituições menores tiverem saques de depósitos que apresentem riscos de contágio", disse Yellen em um encontro da Associação de Banqueiros dos Estados Unidos (ABA), nesta terça em Washington.

Por enquanto, o setor bancário continua resiliente, apesar das recentes turbulências, afirmou Rob Nichols, executivo-chefe da ABA, durante o encontro.

"O setor bancário em geral continua forte, resiliente, bem capitalizado, com liquidez e atende muito bem os clientes e as comunidades", acrescentou Nichols, lembrando que as autoridades tomaram medidas rápidas para evitar o contágio no mercado.

Após a falência do SVB, o Tesouro, o Fed e a Corporação Federal de Seguros de Depósitos estabeleceram planos para garantir que seus clientes pudessem acessar seus depósitos. Uma exceção do mesmo tipo foi anunciada para o Signature Bank.

O Fed também introduziu uma nova ferramenta de empréstimo para os bancos, em um esforço para evitar a repetição do rápido desaparecimento do SVB.

"Acredito que nossas medidas reduziram o risco de novas falências de bancos", insistiu Yellen.

Onze bancos americanos anunciaram na semana passada que estavam injetando 30 bilhões de dólares (cerca de 157 bilhões de reais) no First Republic, em uma tentativa de conter as preocupações em torno do banco.

Uma coalizão de bancos americanos de médio porte pediu aos reguladores federais que garantissem todos os depósitos de seus clientes por dois anos, uma medida destinada a conter um "êxodo de depósitos" de bancos menores, informou a Bloomberg no sábado.

As autoridades financeiras têm lutado para acalmar os temores à medida que as preocupações de contágio se espalham para a Europa e o segundo maior banco suíço, o Credit Suisse, está sob pressão.

Após dias de turbulência nos mercados, seu rival UBS acertou a aquisição do Credit Suisse, operação mediada pelo governo suíço.

Embora os mercados dos EUA tenham se recuperado, analistas dizem que os investidores continuam cautelosos.

"Um sistema bancário seguro e sólido é essencial para a saúde da economia americana", assegurou Yellen. "Podem ter certeza de que permaneceremos vigilantes."

