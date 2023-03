Seleção do Equador tem mais dois desfalques para amistosos contra Austrália

A seleção equatoriana sofreu dois novos desfalques devido a lesão antes de dois amistosos contra a Austrália neste mês e já tem quatro baixas, informou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta terça-feira.

O meia Gonzalo Plata, do Valladolid, "apresenta uma lesão muscular" na região dos "adutores da perna direita", informou a FEF em um comunicado.

Por outro lado, o zagueiro José Hurtado, que foi convocado pela primeira vez para a seleção equatoriana, vai perder os jogos "devido a uma lesão na virilha" durante partida com sua equipe, o Red Bull Bragantino.

O maior artilheiro da seleção, Enner Valencia, e o experiente meio-campista Carlos Gruezo também ficarão de fora dos amistosos contra a Austrália nos dias 24 e 28 de março em Sydney e Melbourne, respectivamente.

Para suprir essas ausências, o técnico espanhol Félix Sánchez convocou o meia Marco Angulo (Cincinnati, EUA) e o jovem zagueiro Joel Ordóñez (Club Brugge, Bélgica) que estava concentrado com a seleção Sub-20.

Esses amistosos marcarão a estreia de Sánchez no comando do Equador. O técnico substituiu o argentino Gustavo Alfaro, que conseguiu levar 'El Tri' à Copa do Mundo do Catar-2022, onde foi eliminado na primeira fase.

Em sua convocação, Sánchez manteve a base de jogadores que participaram do Mundial. As novidades foram as convocações de Hurtado, Junior Sornoza (Independiente del Valle) e Alexander Alvarado (LDU).

