Protestos no Senegal deixam um morto; opositor denuncia tentativa de assassinato

Uma pessoa morreu na segunda-feira no Senegal durante confrontos entre policiais e simpatizantes do líder opositor Ousmane Sonko, que afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assassinato.

O início do processo por difamação contra Sonko, na quinta-feira da semana passada, provocou vários confrontos entre as forças de segurança e seus simpatizantes em diversas cidades do país.

Na segunda-feira (20), um jovem foi atingido por um tiro e morreu na cidade de Bignona, reduto de Sonko na região de Casamance (sul), informou Yankhoba Dieme, presidente de um conselho departamental local.

A informação foi confirmada à AFP por uma autoridade da região.

Sonko, que está em uma clínica de Dacar desde quinta-feira, repetiu que foi vítima de uma tentativa de assassinato durante sua transferência à força para o tribunal, quando inalou gás lacrimogêneo.

"Foi uma tentativa de assassinato", disse no hospital. "Enviamos para a França o produto (gás) que foi borrifado para ver o que era".

O político, um ferrenho opositor do presidente Macky Sall, disse que confia nos médicos senegaleses e prosseguirá com o atendimento no país. Sonko não pretende viajar para outro país.

Ele informou que deixará a clínica e continuará a recuperação em casa, depois que a polícia intimou funcionários da clínica para que expliquem a presença do opositor.

Sonko é acusado de difamação pelo ministro do Turismo, Mame Mbaye Niang. O julgamento foi adiado para 30 de março.

