Presidente do Peru demite chefe da polícia, investigado por caso contra ex-presidente Castillo

O governo peruano exonerou nesta terça-feira (21) o chefe máximo da Polícia, general Raúl Alfaro, investigado por seus vínculos com uma suposta rede de corrupção que operava sob as ordens do ex-presidente preso Pedro Castillo, segundo um decreto oficial.

"Decide-se dar por encerrada a nomeação (do general Alfaro) para o cargo de comandante geral da Polícia Nacional do Peru" e passá-lo para a "reforma", diz a resolução assinada pela presidente peruana, Dina Boluarte.

Alfaro está sendo investigado pelo Ministério Público por seus supostos vínculos com uma "rede criminosa" que operou no governo Castillo, preso após sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso em dezembro e acusado de múltiplos crimes de corrupção.

Na segunda-feira, as autoridades invadiram a casa e o escritório do oficial agora reformado, no centro de Lima, após a divulgação de uma foto na qual ele aparece junto com o espanhol Jorge Hernández, ex-assessor de Inteligência de Castillo e detido no âmbito do processo contra o ex-presidente.

Alfaro não se pronunciou sobre as acusações.

Ele esteve à frente da Polícia Nacional desde agosto, quando foi nomeado por Castillo, agora preso em Lima por sua manobra fracassada contra o Congresso em 7 de dezembro.

A presidente Boluarte nomeou o general Jorge Angulo como novo comandante da instituição.

