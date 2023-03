Presidente do México critica possível prisão de Donald Trump

O presidente do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta segunda-feira (21) a possível prisão do ex-presidente republicano dos Estados Unidos Donald Trump, no âmbito de um caso relacionado a um pagamento secreto para comprar o silêncio de uma atriz pornô.

"O ex-presidente Trump está declarando que vão prendê-lo, acho que hoje, por uma questão (...) supostamente amorosa. Se isso acontecer, todos saberão que é para que ele não apareça nas cédulas eleitorais", disse López Obrador durante sua habitual entrevista coletiva matinal.

López Obrador criticou a eventual prisão de Trump, observando que ele mesmo foi vítima "da fabricação de um crime".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente se referiu a um processo que enfrentou como prefeito da Cidade do México (2000-2006), quando o então governo federal do Partido da Ação Nacional (PAN, direita) o acusou de violar uma ordem judicial que exigia a suspensão das obras de uma rua em terrenos expropriados por governos anteriores.

López Obrador indicou em várias ocasiões que a acusação, que acabou falhando, tentou inviabilizar sua candidatura às eleições presidenciais de 2006, nas quais acabou perdendo para o candidato do PAN, Felipe Calderón.

yug/llu/aa

Tags